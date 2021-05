Sono passati pochi giorni dal 53esimo anniversario dell’uscita del singolo Jumpin’ Jack Flash dei Rolling Stones, che originariamente era uscito nel Regno Unito il 24 maggio 1968, Mick Jagger & Co, hanno deciso di pubblicare i nuovi lyric video della loro nota canzone.

Clip animate accompagnano una ristampa digitale di una versione appena masterizzata del classico singolo del 1968. Le due clip animate sono state dirette da Tom Readdy e Lucy Dawkin dello studio di design londinese Yes Please Productions.

La clip Jumpin’ Jack Flash mostra una semplice tavolozza di colori rosso, nero e bianco, sebbene l’animazione sia un mix abbagliante di angoli acuti e psichedelici che crea incredibili immagini.

La visione psichedelica dei nuovi lyric video dei Rolling Stones

In una dichiarazione uscita nelle ultime ore, Tom Readdy e Lucy Dawkin hanno affermato che per la clip Jumpin’ Jack Flash volevano “creare un’immagine che in qualche modo corrispondesse alla spavalderia e all’eccitazione della traccia”.

“Con quel riff di chitarra e l’eccezionale voce bruciante di Jagger abbiamo deciso di creare animazioni che colpissero ed enfatizzassero ogni beat, parte di chitarra e sillaba cantata. La semplicità della tavolozza dei colori, insieme a elementi ruvidi e disegnati a mano, si uniscono per creare un video energico per accompagnare la gioiosa scarica di adrenalina che è ‘Jumpin’ Jack Flash.’”

Da oggi, 28 maggio, quindi, su YouTube sono disponibili le clip animate che accompagnano le nuove versioni rimasterizzate da Bob Ludwig del brano del 1968, scritto mentre la band britannica stava lavorando all’album Beggars Banquet ma non incluso nel disco, e di Child of the Moon.

Il significato di Jumpin’ Jack Flash e di Child of the Moon

Per quanto riguarda Jumpin’ Jack Flash, il testo è incentrato sui momenti difficili, e sugli sforzi che ci volgiono per tovare quella forza utile ad uscirne. È una metafora per venire fuori da tutte le cose difficili. Il pezzo ebbe un grande successo tanto da guadagnarsi la prima posizione nelle classifiche di vendita.

Jumpin’ Jack Flash fu visto come un ritorno della band alle loro radici blues. Dopo la pubblicazione dell’album Their Satanic Majesties Request, la canzone raggiunse il primo posto in classifica in UK e il terzo negli USA. La canzone venne registrata durante la sessione in studio del successivo album Beggars Banquet.

Child of the Moon, invece, sulla carta, è la lettera d’amore politeista di Jagger a Marianne Faithfull. Sembra più una maledizione pagana che un poema lirico.