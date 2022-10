Rosalino Cellamare, meglio conosciuto da tutti noi semplicemente come Ron, è un cantautore italiano classe 1953. Senza dubbio si tratta di una delle voci più amate nel panorama della musica italiana. Voce di brani in grado di emozionare il pubblico come Vorrei incontrarti fra cent’anni, Almeno pensami, Anima, Sei volata via, Non abbiamo bisogno di parole fino a Per questa notte che cade giù. Per otto volte è stato tra i concorrenti del Festival di Sanremo ed ha vinto nel 1996 insieme a Tosca sulle note di Vorrei incontrarti fra cent’anni.

Ed oggi torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 30 settembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo I Gatti che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano anticipa l’uscita di Sono un figlio, il nuovo album di Ron atteso con ansia dai suoi fan e che è uscito anch’esso oggi per festeggiare i suoi 50 anni di carriera.

Il significato de I Gatti

I Gatti, il nuovo singolo di Ron, è stato scelto apposta per far debuttare il nuovo album poiché si tratta di un pezzo poetico e con un velo di malinconia dove i protagonisti sono proprio i gatti, animali speciali e misteriosi, ma nel brano si vive anche l’assenza di un amore. Si ripensa alle emozioni ed ai ricordi vissuti con una persona che ora non c’è più. Il cielo, la luna, i pianeti tornano ad essere i luoghi ideali dell’anima dove l’unico desiderio è quello di ritrovarsi con la persona amata e potersi amare per sempre.

Il cantautore Ron

Ron nel nuovo album racconta la difficoltà di tornare a comporre come rivela durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera:

“Il covid ci ha fatto male ma ci ha costretti a pensare chi siamo. All’inizio se passavo vicino al piano e alla chitarra scappavo, poi ho ascoltato musica nuova e mi è tornata la voglia. La musica mi ha sempre salvato”.

Certo, gli piacerebbe tornare a calcare il palco dell’Ariston e partecipare per la nona volta al Festival di Sanremo, ma sa che sarà molto difficile e non manca una vena polemica:

“Non mi hanno invitato… Sarebbe il festival della canzone, quindi dovrebbero scegliere in funzione dei brani, invece mi sembra che sia tutto sui personaggi, su chi canta”.

E tu sei un fan di Ron? Hai già avuto modo di ascoltare il nuovo singolo I Gatti? Ti aspettiamo nei commenti!