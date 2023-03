Canzoni che escono, fidanzamenti che sbocciano: ok non è forse il massimo come incipit, però è quello che è successo con la nuovissima canzone rilasciata ieri, venerdì 24 marzo 2023, da Rosalía e Rauw Alejandro, i quali oltre a collaborare da un punto di vista artistico hanno anche instaurato, qualche anno fa, una vera e propria relazione romantica.

Ed ora, nel video ufficiale di “Beso” (così si chiama il precedentemente citato nuovo brano) vediamo una Rosalía mostrare commossa fino alle lacrime un anello di diamanti, regalo del compagno Rauw, al quale dedica un delicato bacio di ringraziamento negli ultimissimi secondi del video.

Dopo aver fatto un po’ di sano gossip, passiamo però a concentrarci sull’argomento saliente di questo articolo, ovvero il significato e la traduzione del testo di “Beso“.

Significato di “Beso”

“Beso” esprime al meglio l‘intensa storia d’amore vissuta dai due cantanti; racconta infatti di una relazione appassionata, in cui si ha sempre bisogno di stare insieme al proprio partner e godersi ogni singolo momento vissuto con lui, in quanto la separazione, anche se solo momentanea, è fonte di dolore.

Traduzione del testo

Ho bisogno di un altro bacio, uno di quei baci che tu mi dai

Stare lontano da te è un inferno, stare vicino a te è la mia pace

Amo quando vieni e odio quando te ne vai

Verrò con te per uccidere

Non lasciarmi sola, dove vai? Dove vai?

Vado a fare le valigie

Dove stai andando?

Sì, sì, sì, sì.

Oh-oh, oh-oh, se balli con me dai tutto a me

Oh-oh, oh-oh, siamo tutti soli ora e tutto va via

I miei sentimenti non entrano in questa penna, ehi, come posso dirtelo?

Tu sei l’esponente infinito, le x e la somma

Sei troppo piccolo per la luna

Anche se sei lontano, sei la persona più vicina a me

Se il mio cellulare sta per spegnersi, ti sto solo avvertendo

Se c’è stata un’altra vita prima, ho bevuto dalle tue acque, devo averti conosciuta

La cosa migliore che ho è l’amore che mi dai

Odora di tabacco e melone, e di domenica in città

Se mi aspetti, il tempo posso piegarlo

Il cielo che posso legare e dare tutto a te

Voglio che tu mi dia un altro bacio, uno di quei baci che tu mi dai

Essere lontano da te è un inferno, essere vicino a te è la mia pace

Amo quando vieni e odio quando te ne vai.

Verrò con te per uccidere

Non lasciarmi da sola, dove stai andando, dove stai andando? Dove stai andando?

Fumi come se ti dovessero cacciare per aver fumato

E balli come so che un dio si muoverebbe quando balla

E baci come se avessi sempre saputo come baciare

E nessuno ti ha insegnato, sei tu che hai dovuto insegnare a te

La cosa migliore che ho è l’amore che mi dai

Odora di tabacco e di melone e di domenica in città

Se mi aspetti, ehi, il tempo posso piegarlo

Posso legare il cielo e darlo tutto a te

Ho bisogno di altri baci

Ti ho aspettato per molto tempo

Essere lontano da te è un inferno

Essere vicino a te è la mia pace

Amo quando arrivi e odio quando te ne vai

Verrò con te per uccidere

Non lasciarmi solo, dove stai andando, dove stai andando? Dove stai andando?

