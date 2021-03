La Ruota del Tempo è una delle saghe fantasy più corpose e più amate di sempre e finalmente possiamo vedere una prima clip di Rosamund Pike nei panni Moiraine Sedai, personaggio chiave di tutta la saga. E’ stata la stessa attrice – fresca di Golden Globe per I Care A Lot – a condividere sul suo profilo Instagram la clip, rivolgendosi ai fan de La Ruota del Tempo e a quelli che lo saranno molto presto.

Cosa si vede nella clip di La ruota del Tempo

Nel brevissimo video vediamo Moiraine mentre attinge al suo potere e invita in tono minaccioso a non sottovalutare il potere delle donne presenti all’interno della Torre. Se hai letto i libri, saprai sicuramente che Moiraine è una delle sedai più potenti mai esistite e che la Torre è il luogo in cui tutte le sedai si riuniscono per studiare e insegnare alle novizie come usare il potere senza farsi consumare da esso.

La clip – parecchio epica nonostante siano poche battute – ci conferma quello che già immaginavamo: Rosamund Pike è perfetta per interpretare il ruolo di Moiraine, che come tutte le sedai ha un viso senza tempo e un portamento regale. Ovviamente tutti i fan si sono scatenati a partire dalla condivisione del post da parte dell’attrice e sulla pagina ufficiale di The Wheel of Time di Twitter e Instagram si susseguono incessantemente richieste di nuove clip.

Di cosa parla La ruota del Tempo

La Ruota del Tempo è una saga fantasy creata da Robert Jordan e scritta nell’arco di quasi vent’anni. La trama è estremamente originale – anche se sono presenti elementi ricorrenti in tutta la letteratura del genere – e si distingue anche rispetto a molte altre saghe che hanno goduto ingiustamente di più fortuna.

Il tempo è scandito dal girare di una ruota mossa dall’Unico Potere: alcune persone nascono con la capacità innata di “incanalare” questo potere e di usarlo a loro piacimento. La cosa interessante è che il Potere è diviso in una parte maschile e una femminile, cosa che rende la storia molto attuale alla luce delle tematiche femministe che prendono sempre più piede. Le donne poi sono le uniche in grado di usare il Potere senza conseguenze, mentre gli uomini – a causa di una contaminazione della loro parte di potere – non riescono a controllarlo e impazziscono a causa di esso. C’è quindi da aspettarsi che gli autori abbiano sfruttato questo elemento per fare leva su temi molto attuali oggi e sempre più presenti al cinema e in tv.

La serie tv La Ruota del Tempo – che è targata Amazon Prime – non ha ancora una data di uscita, ma si prevede verrà distribuita nel 2021. Riuscirà ad eguagliare il successo di Game of Thrones? Lo scopriremo molto presto.

