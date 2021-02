Rose Rollins sarà presto la protagonista di una serie televisiva ambientata nel mondo del basket femminile. La notizia, recentissima, riguarda un nuovo show che arriverà negli Stati Uniti sul servizio via cavo Spectrum, e porterà la firma della sceneggiatrice di L.A.’s Finest e CSI: New York, Pam Veasey.

Il drama, che si intitolerà Long Slow Exhale, sarà una nuova serie di Paramount Television Studios ambientata nel mondo del basket femminile. Rose Rollins, conosciuta soprattutto per il ruolo di Tasha Williams in The L Word, e vista anche tra gli interpreti della serie The Catch, ne sarà la protagonista principale.

Lo show arriverà prima sulla rete via cavo Spectrum e poi su BET entro la fine del 2022. Creato dalla sceneggiatrice Pam Veasey, ha per adesso 12 episodi e racconterà le vicissitudini di J.C. Abernathy (interpretata per l’appunto da Rose Rollins), un’allenatrice di una squadra di basket universitaria femminile che rischia di veder naufragare la sua carriera a causa di uno scandalo su abusi sessuali.

La trama di Long Slow Exhale

Long Slow Exhale, ambientata nella città di Atlanta, è un drama pieno di suspance che racconta le azioni emotive e impulsive di una donna la cui vita di successo viene improvvisamente offuscata da uno scandalo sessuale. J.C. Abernathy, ovvero la protagonista della serie, vedrà la sua vita cadere in pezzi senza poter fare nulla per evitare che accada.

Lo show avrà inizio con un’accusa di violenza sessuale nel mondo del basket universitario femminile e i gravi fatti, che si presentano da subito molto controversi, catapultano il capo allenatore J.C. Abernathy in un viaggio inquietante verso la scoperta della verità.

La disperazione dell’allenatrice J.C. Abernathy impegnata a proteggere un giocatore della squadra da lei allenata e la sua stessa reputazione, porterà a un efferato omicidio e al suo insabbiamento, rivelando fino a che punto si può arrivare per proteggere l’identità di un assassino.

Le prime reazioni su Long Slow Exhale

Pam Veasey, oltre a sceneggiare la serie, è anche la produttrice a livello esecutivo di Long Slow Exhale insieme a Anton Cropper, John Dove e alla produttrice di Big Little Lies e The Undoing Bruna Papandrea. A proposito dello show Katherine Pope, la responsabile degli originali Spectrum, si è lasciata andare a commenti entusiastici:

“Sono così felice che Pam e Anton siano tornati a casa alla Spectrum Originals. Insieme a Bruna sono un vero dream team. Non potremmo essere più felici di accogliere Rose in famiglia. La sua forza, la sua empatia e la sua brillantezza ci hanno convinto che dovesse essere lei la nostra J.C.”

Dello stesso avviso si è mostrata anche Nicole Clemens, presidente dei Paramount Television Studios: