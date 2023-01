Esce oggi, venerdì 20 gennaio 2023, il brano “Due facce“, frutto della collaborazione tra Rose Villain (pseudonimo di Rosa Luini), cantautrice classe 1989 di origine milanese e il rapper Tedua.

Significato di “Due facce”

In “Due facce“, Rose Villain mette a nudo la fragilità del proprio “io” interiore, dominato dai sentimenti spesso contrastanti con cui si trova a convivere. Proprio da ciò derivano le sue “due facce”: una che sorride, e l’altra che invece è triste. E tra le due, purtroppo, quella che è sincera e che davvero esprime visivamente i moti che agitano la sua anima è la seconda.

Testo della canzone

[Strofa 1: Rose Villain]

Chewing gum per domare l’ansia

Parlo troppo, ora non parlo più

Stammi alla larga, ora ti prego salvami, stanotte qui ci vuoi tu

E vorrei chiamarti, dirti che mi manchi

Perciò meglio fumarci su

Se non c’è Lady Jekyll, ma c’è Mrs. Hyde

Ti sfascerei, baby, il mood e

Dormo senza sonno, lo voglio, ora no, no, no

Non puoi starmi intorno

Oggi artista dell’anno, domani io non lo so

Che ci faccio al mondo?

[Pre-Ritornello: Rose Villain]

Sorrido, ma non ti fidare

Non so quando ho smesso di sognare

Ho due facce, ma quella triste è sincera

È una mia impressione o la notte è più nera?

[Ritornello: Rose Villain, Tedua]

Graffiami, non sento male

Lo sai che non mi importa di soffrire

Ho due facce, ma quella triste è sincera

È una mia impressione o più lo vuoi

Più non si avvera?

Ah, Ryan, Tedua

[Strofa 2: Tedua, Rose Villain]

È la mia faccia che ti sta parlando, baby

Perdo le piume dalle ali sopra il marmo, baby

Quando il cuore cade, fai attenzione a non calpestarlo, baby

Qua lasci i passi, schiacci la neve (Spacchi le catene)

Certe notti dentro di me, cerco i mostri da uccidere, ehi (Achille ad Atene)

Non è un film come nei Men in Black, cambio costellazione

LSD, il mondo mi sembra sad

Forse è solo finzione per me (Per me)

Uscirò un po’ come fumo dai tombini di New York

Come sto con il buio, Gotham City (Uh)

Due lingue perché una non bastava a maledirti

[Pre-Ritornello: Rose Villain & Tedua]

Sorrido, ma non ti fidare (Non ti fidare)

Non so quando ho smesso di sognare

Ho due facce, ma quella triste è sincera

È una mia impressione o la notte è più nera?

[Ritornello: Rose Villain & Tedua]

Graffiami, non sento male

Lo sai che non mi importa di soffrire (Di soffrire)

Ho due facce ma quella triste è sincera

È una mia impressione o più lo vuoi

Più non si avvera?

[Outro: Rose Villain & Tedua]

Dormo senza sonno, lo voglio, ora no, no, no

Non puoi starmi intorno

Oggi artista dell’anno, domani io non lo so

Che ci faccio al mondo?

