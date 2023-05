Netflix non riesce sempre a fare un buon lavoro con i sequel. Si potrebbe persino affermare che il sequel più atteso, Glass Onion, seppur bello, non era all’altezza del suo predecessore, o almeno delle aspettative che lo circondavano. Quindi, le mie aspettative non erano particolarmente alte per “Royalteen: La principessa Margrethe”, film norvegese di Netflix diretto da Ingvild Søderlind e basato sui popolari libri di Anne Gunn Halvorsen e Randi Fuglehaug. Tuttavia, sono stato piacevolmente sorpreso da quello che è risultato essere un accettabile film drammatico per adolescenti, con la protagonista, la principessa Margrethe (Ines Høysæter Asserson), che questa volta prende il centro della scena mentre la vediamo affrontare problemi di ansia, dipendenza e la vita da adolescente reale. Nella recensione del primo Royalteen avevo detto che mi sarebbe piaciuto conoscere qualcosa in più circa il personaggio di Margrethe ed eccomi accontentato da questo sequel.

Non apporta elementi rivoluzionari al genere e non presenta necessariamente relazioni o situazioni drammatiche altrettanto interessanti come nel primo film. Ma Margrethe come personaggio ha molto cuore. Se, come me, ti rispecchi nelle storie di giovani che si perdono e provi gioia nel vederli ritrovare se stessi, allora questo film farà sicuramente al caso tuo.

Margrethe è veramente tutto ciò che conta in questo film. Una trama iniziale sulla salute mentale di sua madre, ripresa dal primo film, viene praticamente abbandonata subito. Le trame secondarie che coinvolgono altri personaggi, inclusi il padre, il fratello e la sua ragazza – la cui disputa ha alimentato l’intero primo film – e vari amici di Margrethe, servono tutti a favorire la sua crescita personale. Questo aspetto è di per sé stimolante. Margrethe, che nel primo film era un’antagonista molto affascinante, è ora al centro dell’attenzione, con un focus sulla sua salute mentale, le sue relazioni e le sue paure più profonde. Questa esplorazione è un viaggio che ha decisamente ripagato le mie curiosità su di lei.

Anche se le rappresentazioni di tematiche come la dipendenza e la salute mentale non sono perfette, sono state generalmente gestite in modo adeguato. Avrei preferito che Margrethe ricevesse un sostegno più esplicito e diretto dai suoi amici mentre la vedevano lottare, ma almeno la loro mancanza di sostegno ha condotto a due scene diverse e significative in cui la principessa è stata costretta a confrontarsi con la sua condizione a causa del modo in cui questa veniva riflessa su di lei. L’ultima grande rivelazione era un po’ scontata, ma ha comunque avuto un effetto positivo su di me, non tanto per la rivelazione in sé, ma per come ha influenzato Margrethe.

Apprezzo anche che “Royalteen: La principessa Margrethe” mostri una certa consapevolezza del fatto che l’opinione sulle monarchie è piuttosto negativa al giorno d’oggi. Riconosce in parte il lusso e il privilegio, così come l’incertezza della loro posizione regale. Tuttavia, questo è un elemento marginale e per godere appieno del film, è necessario guardarlo come se si vivesse in un mondo in cui la regalità è considerata normale e viene celebrata. Avrei desiderato vedere un po’ più di sfarzosità. Il primo film aveva un’atmosfera molto regale e anche solo l’inclusione di qualche abito più sofisticato o l’immagine di dimore lussuose avrebbe aggiunto un tocco di monarchia in più..

“Royalteen: La principessa Margrethe” è un sequel Netflix abbastanza valido. Non riesce a rappresentare perfettamente tutti gli aspetti legati alla dipendenza e alla salute mentale, ma l’attenzione focalizzata su Margrethe e la sua maturazione si sono rivelate gratificanti, soprattutto per chi può identificarsi con i sentimenti che lei prova nel corso del film.

“Royalteen: La principessa Margrethe” è disponibile su Netflix.

E tu hai visto questo film? Ti è piaciuto? Dì la tua nei commenti.