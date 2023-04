In una recente intervista Russell Crowe non ha usato mezzi termini per definire il film “Il Gladiatore”: una spazzatura assoluta.

Eppure proprio quella pellicola ha consacrato la carriera dell’attore neozelandese. Considerando poi il successo del film del regista Ridley Scott, sia di critica che di incasso, la descrizione fornita da Russell Crowe appare ancor più sconcertante.

Durante l’intervista al talk show radiofonico irlandese “The Ryan Tubridy Show” non ha risparmiato critiche per gli sceneggiatori.

“Il Gladiatore è stato il mio ventesimo film o qualcosa del genere, quindi ero sicuro di me e delle mie capacità come protagonista. Quello di cui non ero sicuro era il mondo che avevo intorno a me. Alla base di quello che stavamo facendo c’era un grande concetto, ma la sceneggiatura era spazzatura. Spazzatura assoluta”.

Russell Crowe, la tentazione forte di lasciare “Il Gladiatore” durante le riprese

Russell Crowe ha poi ammesso di aver pensato più volte di abbandonare il ruolo a riprese in corso. Sarebbe stato il regista Ridley Scott a persuaderlo della buona riuscita della pellicola e di continuare le registrazioni.

“L’energia di quello che stavamo facendo era molto frammentata. Un paio di volte ho pensato che la mia opzione migliore fosse prendere un aereo e andarmene da lì. Sono state le mi continue conversazioni con Ridley che mi hanno ridato una certa fiducia”.

Inutile ricordare che proprio la recitazione in questa epica pellicola è valsa la statuetta Oscar come migliore attore protagonista nel 2001. L’unica finora vinta dall’attore neozelandese. “Il Gladiatore” fu poi premiato come miglior film in assoluto in quella stessa edizione degli Oscar e, nonostante alcune libertà storiche, anche la sceneggiatura fu candidata nella relativa categoria.

Russell Crowe ha deciso di non prendere in alcun modo parte anche al sequel del film. La realizzazione di questa pellicola però sembra ancora in alto mare, legata a diverse incognite produttive. Il sequel infatti sarebbe in cantiere da circa 5 anni ma al momento sono poche le informazioni ufficiali a riguardo e non è escluso che il progetto non veda mai la luce.

