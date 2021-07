Vin Diesel da sempre anticipazioni interessanti e poco fa ha detto che gli sceneggiatori della saga Fast & Furious stanno completando il copione per uno spin-off con protagonista il personaggio interpretato da Charlize Theron, Cipher. È stato lo stesso Vin Diesel ad assegnare la lavorazione agli sceneggiatori del famoso franchise di corse action, segno che il personaggio di Charlize è piaciuto parecchio al pubblico. Il debutto di Cipher nella serie Fast è avvenuto nel 2017, in Fast and Furious 8.

In una scena di Fast 8 abbiamo visto Cipher in versione antagonista di Vin Diesel… più che altro lo ricattava nel tentativo di dirottare un sottomarino nucleare così da distruggere il mondo, che è quello che tutti i cattivi dei film d’azione vogliono fare. Cipher è riuscita a scappare nel finale di Fast 8 e quindi tornerà come protagonista anche in Fast and Furious 9, che uscirà nei prossimi mesi in Italia, così da vendicarsi di Dominic Toretto e della sua banda. Ad aiutarla ci sarà il famoso Wrestler John Cena, che qui interpreta Jacob Toretto.

Ovviamente Fast and Furious 9 ha debuttato ottimamente nel botteghino USA… Il debutto della nona puntata è andato meglio dello spin-off “Hobbs and Shaw“, uscito nel 2019. Quel film ha guadagnato $ 60 milioni a livello nazionale nel suo weekend di apertura e ha incassato $ 760 milioni in tutto il mondo. L’ottavo capitolo della saga principale di “Fast”, tuttavia, “Fast & Furious 8”, ha guadagnato $ 98 milioni a livello nazionale al suo debutto nel 2017 e alla fine ha guadagnato oltre $ 1 miliardo in tutto il mondo. L’ultimo film di “Fast and Furious”, “F9”, ha guadagnato $ 70 milioni al botteghino nordamericano durante il fine settimana. Con altri mercati internazionali ancora in arrivo, tra cui l’Italia, “F9” probabilmente supererà “Godzilla vs. Kong“, come film di Hollywood con il maggior incasso di quest’anno. Il film con i due titani ha incassato 442 milioni di dollari in tutto il mondo.