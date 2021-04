Sailor Moon è uno dei cartoni animati che ha fatto parte dell’infanzia di molti di noi che, fin dalla più tenera età, abbiamo seguito le avventure di questa bionda ragazza dotata di strani poteri. In compagnia delle sue amiche, protagonista di affascinanti storie che, ancora oggi, ricordiamo con un sorriso.

Al tempo stesso, sappiamo che Netflix è al lavoro per poter ampliare il proprio pubblico cercando di avvicinarsi a generi che prima non abbracciava e puntando su titoli importanti. È notizia di oggi che Sailor Moon sarà proprio uno di questi titoli ed a darne la notizia è stato lo stesso colosso di streaming tramite i canali social:

“Siamo qui per annunciarvi un nuovo film in nome della Luna. Pretty Guardian Sailor Moon Eternal – The Movie è in arrivo su Netflix”.

Sailor Moon debutta su Netflix nel film Sailor Moon Eternal

Non manca molto al debutto di Pretty Guardian Sailor Moon Eternal – The Movie sul piccolo schermo. Infatti, uscirà il 3 giugno in tutto il mondo, ad eccezione del Giappone dove ha già fatto il suo debutto a gennaio 2021 ed a febbraio 2021, diviso in due parti. Inizialmente, l’idea era quella di far uscire il film nelle sale cinematografiche, ma visto il periodo che stiamo vivendo si è deciso di renderlo disponibile online in modo tale da poterlo vedere nella tranquillità della propria casa. A distanza di 26 anni, Sailor Moon torna ad essere protagonista ed anche nel film troveremo la guerriera con la sua tipica divisa da marinaretta.

Molto l’entusiasmo da parte dei fan. È sufficiente pensare che l’hashtag #SailorMoon su Twitter è andato subito in tendenza, al primo posto. Ed i fan non si fermano qua, anzi chiedono a gran voce a Netflix un piccolo regalo: poter rivedere gli episodi originali del cartone animato. Verranno accontentati? Al momento non ci è dato saperlo, ma pensiamo al film e vediamo cosa sappiamo fino ad ora. Come già detto, il film sarà diviso in due parti (dalla durata di 80 minuti ciascuna) e si baserà sull’arco narrativo di Dead Moon Circus. Dopo una misteriosa eclissi solare, Sailor Moon e Chibiusa incontreranno Helios, un Pegaso che era alla ricerca delle due ragazze per poter rompere il sigillo del cristallo d’oro.

Ed a te piace Sailor Moon? Seguivi le sue avventure in tv durante la tua infanzia? Ti aspettiamo nei commenti!