Salem Ilese vanta uno dei più grandi successi virali del 2020… si, stiamo parlando di “Mad At Disney“. Il bop cattura la frustrazione delle ragazze che si rendono conto che il Principe Azzurro non esiste. Il singolo ha accumulato più di 230 milioni di stream e si è classificato molto bene in tutto il mondo.

È sempre difficile creare una canzone in grado di eguagliare il successo di un’altra famosa, ma la 21enne fa sembrare il tutto molto facile con la canzone nostalgica “Coke & Mentos“.

Coke & Mentos è una canzone pop magnetica che racconta di come sia eccitante l’amore in erba.

Dura quasi 3 minuti ed è una canzone acuta che ti colpisce con melodie dolci dalla prima parola. I versi sono spumeggianti mentre il ritornello è molto orecchiabile.

Salem Ilese nel video di Coke & Mentos

Indipendentemente dal fatto che tu abbia familiarità con Salem Ilese o no, Coke & Mentos riuscirà a conquistarti e conquistarsi i favori delle radio.

Il video musicale, diretto da Haley Bowman, mostra Salem in preda ai bulli nel suo primo – si ipotizza – giorno di scuola. È persa nei suoi sogni e fa del suo meglio per ignorare i fastidiosi compagni di classe. Le cose prendono una svolta magica, tuttavia, e presto la nativa di Mill Valley, avrà una prospettiva completamente nuova rispetto a questo habitat.

Il testo di Coke & Mentos

[Verso 1]

You take me back to the third grade

Holding hands on a playdate, oh, oh, oh

Tongues tied like a shoelace

Heart beats like a horse race

Almost failed out of chem class

Only learned all the fun facts, oh, oh, oh

Making wine in the school lab

Getting high on the black pens

[Pre-Ritornello]

You remind me of an experiment

And I don’t mean

Volcanoes or lava lamps, no

[Ritornello]

When we touch it’s Coke and Mentos (Eee-yeah, ee-yeah)

Blowing up until we let go (Eee-yeah, ee-yeah)

Whеn we touch it’s Coke and Mentos (Eee-yеah, ee-yeah)

Blowing up until we let go (Eee-yeah, ee-yeah)

Blowing up, up, up but we still won’t let go

[Verso 2]

Bottled up my emotions

‘Til you twisted me open, oh, oh, oh

Took a sip of my ocean

Started dipping your toes in

Instantly reacting to your skin

One day it’ll hurt to let you in

It’s not the fall that kills you in the end

But we’re sticking the landing

[Pre-Ritornello]

You remind me of an experiment

And I don’t mean

Volcanoes or lava lamps, no

[Ritornello]

When we touch it’s Coke and Mentos (Eee-yeah, ee-yeah)

Blowing up until we let go (Eee-yeah, ee-yeah)

When we touch it’s Coke and Mentos (Eee-yeah, ee-yeah)

Blowing up until we let go (Eee-yeah, ee-yeah)

Blowing up, up, up but we still won’t let go

[Conclusione]

La-la, la-la, la-la-la, la-la-la-la, la-la

Still won’t let go

La-la, la-la, la-la-la, la-la-la-la, la-la

Oh, ooh-ooh, oh ooh-ooh, ooh, ooh, ooh, ooh

La-la, la-la, la-la-la, la-la-la-la, la-la

Blowing up, up, up but we still won’t let go