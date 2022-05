62 dischi di platino e 37 dischi d’oro: possiamo introdurre così, parlando direttamente dei suoi – giusti – meriti, il giovane rapper e produttore discografico italiano Salmo. Non solo questo, però: il 27 maggio di quest’anno, l’artista sardo ha infatti ricoperto il non da poco ruolo di direttore artistico (oltrechè produttore e inteprete) per la serie tv targata Sky Original “Blocco 181“, disponibile alla visione dal 20 maggio su Sky Atlantic e in streaming Now Tv.

La colonna sonora della serie – racchiusa in un disco – è composta da 11 pezzi cui hanno lavorato in tutto 21 artisti, che sono stati scelti accuratamente da Salmo in persona.

Tra essi, vi è anche un singolo scritto dall’artista stesso e prodotto da Verano e Drillionaire: “181“.

Significato della canzone

Come le altre canzoni della tracklist ufficiale della serie, anche “181” di Salmo trova sfondo perfetto per le sue parole e la sua musica nei sobborghi malfamati della Milano “dark” di periferia, in cui si intrecciano lotte per il potere, ambizioni soffocanti e tentativi di salvare la pelle.

Nel brano in particolare, si parla di un criminale sfrecciante nelle notti milanesi, disilluso dalla vita e totalmente perduto (“Ehi, il mio destino non è stato scritto, quindi spingo questa merda finché non mi impicco“), che, alla fine della sua corsa esistenziale e fisica, trova ad attenderlo la polizia, pronta ad arrestarlo.

Testo della canzone

[Intro: Salmo]

Yo, ah

Diego!

Lebon al mic

[Verso 1: Salmo]

Quando serve tempo, è troppo corto

Ho un Daytona fermo al polso con il vetro rotto

Appuntamento per le otto

Sto sudando freddo, piove sotto al mio cappotto

Il mio cliente è sveglio come chi non lascia impronte

Ama la famiglia, ce l’ha tatuata in fronte

Sa che in questa giungla c’è la legge del più forte

A lui non gliene fotte

L’onore vale più della sua morte

Scambio la merce nei parcheggi del locale

Sento il suono delle lame dеi machete sulle strade

Siamo in guerra ma niente di personale

La mia faccia ha più tagli del personale

Cambio la SIM, sono fuori in due secondi tipo Sim Sala Bim

Cerco solo un modo per uscirne clean

La gente per la street

Sa recitare molto meglio che nei film, quindi

[Ritornello: Salmo]

Fermo sempre chi non sa la strada

Finisco con un’arma e con un bala-clava

È un problema chi non passa nada

Risolveremo tutto con un ratatatata nel blocco

Blocco, blocco, blocco

Blocco, blocco, blocco

Fuori dal mio blocco

Blocco, blocco, blocco

Blocco, blocco, blocco

Fuori dal mio

[Verso 2: Salmo]

Ehi, il mio destino non è stato scritto

Quindi spingo questa merda finché non mi impicco

Non posso fare lo sceicco

Se non avessi il cazzo e il naso, sarei ricco

Al rosso del semaforo penso a piazzarla

Non dormo già da un secolo sembro un fantasma

Col diavolo c’ho un deal, ho la vittoria in tasca

Se questo fosse un film, sarei Vittorio Gassman

Il vento suona una canzone triste

Invento una storia che non esiste

Mi nasconderò dietro la luna, fra’, come l’eclissi

Sirene della pula tra le stelle e strisce

Amore mio, ritorno presto

Sono in arresto

È questa vita che mi ingoia spesso

Ogni criminale è boia di sé stesso

Mi sono perso

[Ritornello: Salmo]

Fermo sempre chi non sa la strada

Finisco con un’arma e con un bala-clava

È un problema chi non passa nada

Risolveremo tutto con un ratatatata nel blocco

Blocco, blocco, blocco

Blocco, blocco, blocco

Fuori dal mio blocco

Blocco, blocco, blocco

Blocco, blocco, blocco

Fuori dal mio.

