Quella che stiamo vivendo è un’estate da dimenticare sotto certi punti di vista. Uno tra tutti per colpa degli incendi che stanno devastando il nostro paese. Al momento le regioni più colpite sono la Calabria e la Sicilia, ma solo pochi giorni fa la Sardegna è stata tristemente teatro di incendi che hanno colpito la bella isola.

Subito il popolo italiano e non solo si è mobilitato per dare aiuti materiali e non solo al popolo sardo. Diverse iniziative a cui ha preso parte anche Salmo. Il rapper di Olbia, classe 1984, ha voluto fare un importante gesto per la sua Sardegna. Già qualche settimana fa aveva anticipato che voleva fare un concerto gratuito nell’isola, ma che non era sicuro si potesse fare una cosa del genere. Tuttavia, Salmo aveva affermato che era disposto anche a farsi arrestare pur di realizzare questo evento. Ed oggi arriva finalmente la notizia tanto attesa: Salmo domani, venerdì 13 agosto, sarà protagonista di un concerto gratuito per la sua terra e, contemporaneamente, di una raccolta fondi su Internet. Nonostante manchino poche ore, ancora non è stata resa nota la città e neanche l’orario del concerto, ma il rapper promette che:

Il rapper Salmo

“Vi comunicherò città e orario il giorno stesso dell’evento. Non mancate!”.

Salmo continua ad essere in prima fila per aiutare la sua Sardegna. Ricordiamo che, da poco, ha donato ben diecimila piante di ulivo alle popolazioni colpite dai roghi. Un gesto che è stato molto apprezzato.

E tu sei un fan di Salmo? Secondo te in che città della Sardegna si terrà il suo concerto? Ti aspettiamo nei commenti!