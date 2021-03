Salmo, rapper sardo classe 1984, ha ottenuto un successo dietro l’altro tanto che è diventato uno dei nomi più influenti nel mondo del rapper italiano. Non solo una carriera musicale, ma il cantante ha fatto il suo debutto anche nel mondo cinematografico nel 2016 in Zeta – Una storia hip-hop e l’anno successivo nel cortometraggio Nuraghes S’Arena. Ora è pronto per replicare.

Salmo, infatti, debutta su Sky con la serie Blocco 181 dove vestirà i panni dell’attore, del supervisore e del produttore musicale, poiché si tratta del suo primo progetto televisivo. Otto episodi affidati alla regia di Ciro Visco, Matteo Bonifazio e Giuseppe Capotondi che afferma:

“In Blocco 181 racconteremo una storia in cui i personaggi non fanno quello che ci si aspetta da loro. In un mondo in cui si naviga a vista, in cui spesso l’orizzonte è coperto dalla nebbia, è impossibile seguire perfettamente la riga di mezzeria. I nostri protagonisti fanno di tutto per emanciparsi dalle famiglie, dai costrutti sociali, da loro stessi: un po’ per ambizione, per innamorarsi o per guadagnare potere. Per cercare di essere felici. Ecco perché sono molto contento di far parte del team creativo di Blocco 181. Stiamo immaginando e vogliamo realizzare una favola nera in cui domini l’inaspettato dell’animo umano: ciò che per me, da regista, è più interessante raccontare”.