Esce oggi, venerdì 17 marzo 2023, un brano frutto della collaborazione di ben tre artisti molto noti del panorama musicale attuale: stiamo parlando di “Crying on the dancefloor“.

I nomi che hanno partecipato alla sua realizzazione sono Sam Feldt, pseudonimo di Sammy Renders, produttore discografico e dj di origini olandesi, incentrato principalmente sul genere dance/elettronica; Jonas Blue, nome d’arte di Guy James Robin, anch’egli un produttore di dischi e un disc jokey britannico, che ha raggiunto il successo con la cover di “Fast car” di Tracy Chapman, nel 2016, e Violet Days, giovane artista attiva soprattutto dal 2017 in poi e autrice di brani quali “Addicted” e “Just a little“.

Il brano si presenta caratterizzato da una sonorità pop molto orecchiabile: vediamone allora subito qui di seguito il significato e la traduzione del testo.

Significato di “Crying on the dancefloor”

Nonostante quanto indichi il titolo, questa canzone esprime la voglia di rivalsa dopo un periodo buio dovuto alla burrascosa conclusione di una storia d’amore; la frase ripetuta più volte “non piangerò sulla pista da ballo” esprime proprio questa necessità, di ritornare a sorridere e a godersi la vita.

Traduzione del testo

Stanotte non piangerò sulla pista da ballo

Non ho tempo per canzoni tristi

Quindi brindiamo a tutti i passati

Ma non piangerò sulla pista da ballo

Stanotte non piangerò sulla pista da ballo

Non ho tempo per canzoni tristi

Quindi brindiamo a tutti i passati

Ma non piangerò sulla pista da ballo



Pensi che io sia solo con le lacrime nel mio letto

Rivivendo tutte le cose che hai detto

Ma ora che te ne sei andato, starò bene

Berrò via tutta la mia tristezza



Stanotte non piangerò sulla pista da ballo

Non ho tempo per canzoni tristi

Quindi brindiamo a tutti i passati

Ma non piangerò sulla pista da ballo

Stasera non piangerò sulla pista da ballo

Non ho tempo per canzoni tristi

Quindi brindiamo a tutti i passati

Ma non piangerò sulla pista da ballo



Stanotte non piangerò sulla pista da ballo

Non ho tempo per canzoni tristi

Quindi brindiamo a tutti i passati

Ma non piangerò sulla pista da ballo.

