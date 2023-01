Esce oggi, venerdì 13 gennaio 2023, “Gimme“, il nuovissimo brano di Sam Smith che arriva poco dopo “Unholy“, il precedente singolo dell’artista che ha riscosso un incredibile successo in tutto il mondo, tanto da portarlo in breve tempo ad ottenere la certificazione Platino con oltre un milione di ascolti.

Di genere dance, “Gimme” è una ballata alla cui nascita hanno partecipato anche due cantautrici di alto livello: la giamaicana Koffee e la colombo-canadese Jesse Reyez.

Secondo quanto rivelato da Sam Smith stesso in merito a quando è arrivata l’idea per la canzone:

“Io e Jessie stavamo bevendo del whisky in Giamaica, erano le due del mattino e correvamo da una parte all’altra facendoci due risate.”

I fan italiani di Smith avranno poi di che rallegrarsi: oltre all’uscita di “Gimme“, che anticipa il suo nuovo attesissimo album “Gloria“, il cantante inglese ha anche annunciato di aver fissato due appuntamenti nel nostro paese in occasione del tour del 2023 che lo porterà in giro per l’Europa; il 20 maggio prossimo si esibirà presso l’Unipol Arena di Bologna, mentre il giorno successivo presso il Pala Alpitour di Torino.

Torniamo però a concentrarci sul nostro brano del giorno, “Gimme“: ecco di seguito il significato e la traduzione.

Significato di “Gimme“

“Gimme” è un brano molto sensuale, che racconta la travolgente passione erotica nata tra due individui che non possono far altro che cercarsi continuamente.

Traduzione del testo

[Ritornello: Jessie Reyez]

Dammi, dammi, dammi, dammi

Dammi, dammi, dammi, dammi

Dammi, dammi quello che voglio, quello che voglio

Dammi, dammi, dammi, dammi

Dammi, dammi, dammi, dammi

Dammi, dammi, dammi, dammi

Gimme, gimme ciò che voglio, ciò che voglio

[Verso 1: Sam Smith & Jessie Reyez]

Voglio, tutto quello che voglio

È tutto quello che hai

Così pazzo prima di venire da me

Rilassati, cammina prima di correre

I tuoi occhi sul mio dun, dun-dun-dun

Ho bisogno che tu ti avvicini



[Pre-Ritornello: Sam Smith]

I guardoni ci guardano

Mi danno un tale brivido

Quando sono pazzo e ubriaco d’amore

Dammi quello che voglio, dammi quello che voglio, yeah

[Ritornello: Jessie Reyez, Koffee]

Dammi, dammi, dammi, dammi

Dammi, dammi, dammi, dammi

Dammi, dammi, dammi, dammi

Dammi, dammi quello che voglio, quello che voglio, sì

Dammi, dammi, dammi, dammi

Dammi, dammi, dammi, dammi

Dammi, dammi, dammi, dammi

Dammi, dammi quello che voglio, quello che voglio, si, uh

Si, si, uh

[Verso 2: Koffee, Sam Smith]

Oh, quando mi fermo in un posto dove tu mi vedi, mi vedi

Ho quello che voglio e quello che hai è meglio che tu mi dia una mano

Scuoti il tuo corpo, sì scuoti il tuo corpo

Vieni da me così posso spingere il tuo corpo al limite

Fammi sapere, dammi quello che mi serve, ah (Mm)

Ti seguirò, ti lascerò guidare, ayy (Yeah)

Dammi amore, non ho bisogno di soldi

Quindi tirami più vicino, uh



[Pre-Ritornello: Sam Smith]

I guardoni ci stanno guardando

Mi danno una tale scarica

Quando sono pazzo e ubriaco d’amore, amore

Dammi quello che voglio, dammi quello che voglio (Oh, no, oh-oh, no, oh)

[Ritornello: Jessie Reyez, Sam Smith]

Dammi, dammi, dammi, dammi

Dammi, dammi, dammi, dammi

Dammi, dammi, dammi, dammi

Dammi, dammi quello che voglio, quello che voglio (Mm-hmm, mm-hmm)

Dammi, dammi, dammi, dammi

Dammi, dammi, dammi, dammi

Dammi, dammi, dammi, dammi

Dammi, dammi quello che voglio, quello che voglio (Babe, yeah)

[Pre-Ritornello: Sam Smith & Jessie Reyez]

I guardoni ci guardano

Mi danno una tale scarica

Quando sono pazzo e ubriaco d’amore, amore

Dammi quello che voglio, dammi.

