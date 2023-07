Nelle sale italiane è uscito giusto ieri il tanto famoso e discusso film “Barbie” con Margot Robbie e Ryan Gosling, e noi, per celebrare questo evento e come ogni venerdì che si rispetti, siamo qui per parlarvi di un altro brano che può essere ascoltato nella colonna sonora ufficiale del titolo più rosa e sfavillante di tutto l’anno cinematografico.

Ci stiamo riferendo a “Man I am” di Sam Smith, artista che si è rivelato davvero felicissimo di poter far parte di questo progetto con una sua canzone ed ha affermato di essersi divertito tanto scrivendola.

Passiamo dunque qui di seguito ad analizzare il significato e la traduzione del testo di “Man I am“.

Significato di “Man I am”

Questo brano si incentra sul personaggio di Ken, del quale racconta il punto di vista. Il ragazzo si vanta di sé, delle proprie esperienze e vicissitudini, e del fatto che pur non essendoci un Ken senza Barbie, non esiste ancora alcuna donna che possa fermarlo.

Traduzione del brano

[Verso 1]

Questo è per i ragazzi

Con i vostri giocattoli ingrassati e heavy metal

Così rinforzati che non riuscite ad attraversare la porta

È il vostro momento di sfondare

Uomo cattivo alla riscossa

Barbie, il tuo tempo è scaduto

Non coprirai la nostra voce

[Pre-Ritornello]

Vedi, io sono l’acchiappafantasmi, la cosa più sexy

Addominali e perizoma stretto

No, non sono gay, fratello

Ma sono stato in un posto tranquillo

Strip club e banconote in dollari

Wall Street e affari sporchi

Popstar, pillole esotiche

Auto con ruote sporche

[Ritornello]

Perché questo è l’uomo che sono

Baby, trattami bene, sono libero stanotte

Questo è l’uomo che sono

Super squallido, nato per essere facile

E tutti i giornali dicono che non c’è Ken senza Barbie

Ma, baby, non c’è nessuna donna che possa fermarmi

Sono fatto così

Ken super squallido, sexy e stravagante stasera



[Post-Ritornello]

Woah, woah

Ken sexy e stravagante stasera

Woah, woah

Ken sexy e stravagante stasera

[Verso 2]

È ora che tu capisca

Che in questo mondo a tutti noi è stata insegnata una bugia

Pensi che le donne governino il mondo

Ma, baby, dove sono stato io

Tutte le cose che ho visto

Questo Ken ha superato il limite

[Pre-Ritornello]

Vedi, io sono l’acchiappafantasmi, la cosa più sexy

Addominali e perizoma stretto

No, non sono gay, fratello

Ma sono stato in un posto tranquillo

Strip club e banconote in dollari

Wall Street e affari sporchi

Popstar, pillole esotiche

Auto con ruote sporche

[Post-Ritornello]

Woah, woah

Ken sexy e stravagante stasera

Woah, woah

Ken sexy e stravagante stasera

[Outro]

Woah, woah

Ken sexy e stravagante stasera (Questa è per i ragazzi)

Woah, woah

Ken sexy e stravagante.

Dopo aver letto il significato e la traduzione del testo di “Man I am”, diteci nei commenti cosa pensate di questo brano!