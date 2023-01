Sam Smith è un cantautore di Londra classe 1992. Fin dalla più giovane età inizia a farsi conoscere nel mondo musicale, ma è grazie ai singoli Latch e La La La che diventa famoso a livello mondiale. Il suo primo album, dal titolo The Lonely Hour, esce nel 2014 e contiene i singoli Stay With Me ed I’m Not the Only One che lo hanno consacrato nel mondo intero. Sono numerosi i riconoscimenti musicali che ha ricevuto tanto che è entrato per questo motivo nel Guinness dei primati.

Voce di brani come Unholy, To Die For, Too Good at Goodbyes, Dancing With a Stranger, Fire on Fire per citarne alcuni per citarne alcuni. Ed oggi Sam Smith è pronto per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 27 gennaio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo I’m Not Here To Make Friends che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. In questo brano Sam Smith non è da solo, ma con lui ci sono altri due nomi molto amati nel panorama musicale: il dj producer Calvin Harris e Jessie Reyez, cantante canadese. Il brano è stato scritto da Jessie Reyez stessa insieme a Stargate e fa parte di Gloria, il quarto album in studio di Sam Smith. Arriva subito dopo i successi mondiali di Unholy e di Gimme.

Primo piano di Sam Smith

Il significato di I’m Not Here To Make Friends

I’m Not Here To Make Friends, il nuovo singolo di Sam Smith insieme a Calvin Harris e Jessie Reyez, ancora una volta si parla del bisogno di trovare amore. La persona che canta rivela che non si trova in quel posto per fare nuove amicizie, ne ha già a sufficienza, ma è alla ricerca di una persona che possa amarlo fino in fondo per quello che è, senza filtri e senza paure tanto che canta: “Non aver paura se ti piace, perché non sono qui per fare amicizia, perché non sono qui per fare amicizia, ho bisogno di una persona da amare”. Cerca qualcuno che ami la sua anima. È stanco delle solite canzoni d’amore e delle relazioni dove le persone si accontentano e non soddisfano a pieno le loro esigenze. Ha bisogno di una storia d’amore romantica ed intima, vuole invitare la persona amata a prendere una decisione.

E tu sei un fan di Sam Smith? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo I’m Not Here To Make Friends? Ti aspettiamo nei commenti ed intanto ti lasciamo con la traduzione del brano!

Traduzione I’m Not Here To Make Friends

Tutti cercano qualcuno, qualcuno da portare a casa

Io non sono l’eccezione, sono una benedizione di un corpo da amare

Se lo vuoi davvero stasera

Vieni da me e lascia un messaggio

Metti la tua aura nella mia

Non aver paura se ti piace

Potrei riempirti di vita

Potrei soddisfare il tuo appetito

Sai che non sei mai stato così in alto

Non aver paura se ti piace

Perché non sono qui per fare amicizia

No, non sono qui per fare amicizia

Perché non sono qui per fare amicizia

Ho bisogno di un amante, ho bisogno di un amante

Sono solo onesto, piccola ho solo bisogno di un partner quando le luci si accendono

Trent’anni mi hanno quasi fatto e ne ho abbastanza delle canzoni d’amore, sì

Quindi se lo vuoi davvero stasera

Vieni da me e lascia un messaggio

Sai che non sei mai stato così in alto

Non aver paura se ti piace

Perché non sono qui per fare amicizia

No, non sono qui per fare amicizia

Perché non sono qui per fare amicizia

Ho bisogno di un amante, ho bisogno di un amante

Ho bisogno di una la la la la la la la la la

Ho bisogno di una la la la la la la la la la

Ho bisogno di una la la la la la la la la la

Ho bisogno di un amante, ho bisogno di un amante

Tutti cercano qualcuno, qualcuno da portare a casa

Io non sono l’eccezione, sono una benedizione di un corpo da amare

Perché non sono qui per fare amicizia

No, non sono qui per fare amicizia

Perché non sono qui per fare amicizia

Ho bisogno di un amante, ho bisogno di un amante

Ho bisogno di una la la la la la la la la la

Ho bisogno di una la la la la la la la la la

Ho bisogno di una la la la la la la la la la

Ho bisogno di un amante, ho bisogno di un amante