Sam Smith è un cantautore di Londra classe 1992. Fin dalla più giovane età inizia a farsi conoscere nel mondo musicale, ma è grazie ai singoli Latch e La La La che diventa famoso a livello mondiale. Il suo primo album, dal titolo The Lonely Hour, esce nel 2014 e contiene i singoli Stay With Me ed I’m Not the Only One che lo hanno consacrato nel mondo intero. Sono numerosi i riconoscimenti musicali che ha ricevuto tanto che è entrato per questo motivo nel Guinness dei primati.

Voce di brani come Unholy, To Die For, Too Good at Goodbyes, Dancing With a Stranger, Fire on Fire per citarne alcuni per citarne alcuni. Ed oggi Sam Smith è pronto per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 12 maggio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Lose You che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Lose You fa parte di Gloria, suo quarto album in studio.

Il significato di Lose You

Lose You, il nuovo singolo di Sam Smith, parla di una separazione che ha portato con sé molto dolore. Il cantante ama giocare con il ruolo del perdente in amore, un ragazzo che viene lasciato e che rimane da solo nella sua quotidianità. Il protagonista cerca di dimenticare, di andare oltre, ma purtroppo non è così facile e non è ancora pronto a dire addio alla persona amata.

Il cantante Sam Smith

Sam Smith, nel frattempo, si prepara a tornare in Italia dove sarà protagonista il 20 maggio all’Unipol Arena di Bologna ed il 21 maggio al Pala Alpitour di Torino.

E tu sei un fan di Sam Smith? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Lose You? Ti aspettiamo nei commenti e nel frattempo ti lasciamo con la traduzione del brano!

La traduzione di Lose You

Dici che stai facendo le valigie

Questo non è quello che pensavo sarebbe stato il “per sempre”.

Te ne vai con tanta disinvoltura

Come hai potuto rinunciare a noi in questo modo?

Dici che senti la pressione

E che staresti meglio con me fuori dalla tua vita

Ma, tesoro, non succederà stanotte.

Voglio che tu sappia che sono disposto a fare le cose per bene

Sarei pazzo se ti abbandonassi

Quando mi dai quell’amore senza filtri

È tutto ciò di cui ho bisogno, riesco a malapena a respirare

Tu sei ciò che voglio

Baby, non sono ancora pronto a perderti

Sì, ci ho provato, ma sai che non riesco a dimenticare

Ti supplico, ooh, ooh, ooh

Non sono pronto a perderti

Baby, non sono ancora pronto a perderti

Oh, perché non vedi che non ho più niente?

Ti sto implorando, ooh, ooh, ooh

Non sono pronto a perderti

No

Sai che farei qualsiasi cosa

Baby, per sentirti di nuovo qui tra le mie braccia

Tu porti la mia calma spirituale

Quando sono con te, è come se nulla potesse andare storto

Sarei pazzo se rinunciassi a te

Quando mi dai quell’amore senza filtri

È tutto ciò di cui ho bisogno, riesco a malapena a respirare

Tu sei ciò che voglio

Baby, non sono ancora pronto a perderti

Sì, ci ho provato, ma sai che non riesco a dimenticare

Ti supplico, ooh, ooh, ooh

Non sono pronto a perderti

Baby, non sono ancora pronto a perderti (non lo sono ancora)

Oh, perché non vedi che non ho più niente?

Ti supplico, ooh, ooh, ooh (No, non lo faccio)

Non sono pronto a perderti

Non sono pronto a perderti, oh

(Non lo sono ancora)

(No, non lo sono)

Oh, non sono ancora pronto a perderti

Oh-oh, oh-oh

(Non sono ancora)

(No, non lo sono)

Non sono pronto a perderti

Non sono pronto a perderti