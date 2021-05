L’attore Samuel E. Wright, famoso per aver doppiato il granchio Sebastian nella versione originale del film “La Sirenetta“, è morto all’età di 74 anni.

La notizia della sua morte è stata confermata tramite un post su Facebook, ma non sono state rese note le cause del decesso. Nel post si legge:

“Sam è stato un’ispirazione per tutti noi e insieme alla sua famiglia ha fondato l’Hudson Valley Conservatory. Sam e la sua famiglia hanno avuto un impatto su innumerevoli giovani della Valle dell’Hudson, ispirandoli sempre a raggiungere livelli più alti e scavare più a fondo per diventare la versione migliore di se stessi.”

Samuel E. Wright, la voce del granchio Sebastian ne La Sirenetta.

L’attore dopo aver preso parte al primo film della Disney, aveva doppiato Sebastian anche nel film La Sirenetta 2 – Ritorno agli abissi, nella serie tv dedicata alle avventure dei personaggi e nel cortometraggio House of Mouse. Samuel aveva anche lavorato a Dinosauri, il film animato uscito nelle sale cinematografiche nel 2000.

Samuel E. Wright aveva anche recitato in diverse serie, tra cui Simon & Simon e The Cosby Show. Egli aveva fatto anche parte di alcuni spettacoli teatrali come Il Re Leone a Broadway.

Samuel, che viveva nella città di Montgomerly a New York, verrà sicuramente ricordato da tutti per la sua capacità di trasmettere gioia alle persone. Come racconta la sua famiglia, l’attore amava far sorridere le persone, cosa che aveva sicuramente trasmesso attraverso i suoi doppiaggi cinematografici e inoltre amava amare.