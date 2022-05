Samuel L. Jackson prenderà parte al cast del nuovo film d’animazione di Garfield. Il progetto, ancora in fase di lavorazione, riporterà sul grande schermo i simpatici personaggi creati da Jim Davis.

Il nuovo film dedicato a Garfield racconterà una nuova avventura del gatto che affronta con grande ironia la vita e ama mangiare le lasagne accompagnato dal suo padrone Jon Arbuckle e dal simpatico cane Odie.

Garfield è nato nel 1978, ed è da sempre uno dei fumetti più popolari di tutti i tempi, attualmente detiene il record per il fumetto più diffuso al mondo entrando nel Guinness dei Primati.

Questo famoso gatto che ama mangiare e il suo padrone sono apparsi in molti videogiochi, programmi tv e persino in alcuni film live-action e ora tornano sul grande schermo.

Il live-action prodotto da Alcon Entertainment, con l’introduzione dei familiari di Garfield, punta ad ampliare l’orizzonte narrativo della storia che, oltre agli altri adattamenti, conta ben due precedenti versioni cinematografiche, Garfield – Il film del 2004 e Garfield 2 del 2006 dove la voce del protagonista è quella di Bill Murray.

Garfield con Samuel L. Jackson

Il premio Oscar farà parte del cast vocale del lungometraggio che già può contare sulla presenza di Chris Pratt come doppiatore del gatto protagonista. Samuel L. Jackson, molto probabilmente avrà il ruolo di Vic, il padre di Garfield, la notizia fa quindi, ipotizzare l’introduzione nella storia di altri membri della famiglia del personaggio, come la madre, il fratello Raoul e il cugino Sly.

Samuel L. Jackson è uno dei nomi più conosciuti di tutta Hollywood, l’attore è apparso in oltre 150 film che spaziano da film d’animazione a grandi successi come The Avengers, Jurassic Park, la trilogia prequel di Star Wars e Pulp Fiction.

Il nuovo copione è stato affidato a uno degli scrittori de Alla ricerca di Nemo, David Reynolds, mentre la regia sarà di Mark Dindal che ha già firmato successi come Le follie dell’imperatore.

La Sony Pictures è incaricata della distribuzione che però non ha ancora una data ufficiale.

