Per la gioia dei fan di questo giovane ma talentuoso artista, finirà presto l’ansiosa attesa di poter ascoltare altre sue nuove produzioni. La sua etichetta discografica, Sugar Music, sta lavorando per il suo nuovo album. L’uscita del disco dovrebbe essere prevista entro la fine di quest’anno, e sarà pieno di entusiasmanti collaborazioni. È già stata rivelata qualche anticipazione di chi parteciperà come collaboratore al nuovo album: sono Dario Faini (aka Dardust e DRD), Takagi & Ketra, Francesco “Katoo” Catitti, Raige, Emanuele Lovito, Adel e Alessandro La Cava.

Come ben si sa, oltre ad aver vinto Amici 2021, Malibù, ascoltata in moltissime radio, diventando quasi un tormentone estivo, ha spopolato e ha già coltivato tanti fan. Inoltre il cantante ha sfruttato questo successo diffondendo, nei giorni scorsi sui social, un misterioso video – piccolo spoiler – che riprendeva proprio Malibù ma in una versione un po’ differente da quella originale. Si sente in alcuni pezzi del brano, che la sua voce è modificata con l’autotune e questo fa pensare che verrà pubblicato il remix della canzone, probabilmente in collaborazione con qualche artista.

sangiovanni e Giulia Stabile nel video di Malibù.

Ovviamente questo ha solleticato molto la curiosità dei suoi fan, che non vedono l’ora di ascoltare questa nuova versione della canzone.

Sangiovanni, mentre registra un nuovo album e si prepara anche a un tour estivo, che partirà il 23 agosto, ha sfruttato il video di Malibù, coinvolgendo la direzione di Late Milk, per rendere partecipe come co-protagonista la sua fidanzata Giulia Stabile, la vincitrice di Amici 2021. Nel video si vede lui condividere con la ballerina una cena romantica dal menù decisamente insolito.