Sangiovanni è un cantante di Vicenza classe 2003. E’ diventato un volto noto dopo la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Da quel momento è stato protagonista di una carriera in ascesa che lo ha visto scalare le classifiche italiane e non solo fino all’arrivo al Festival di Sanremo nel 2022 con il brano Farfalle che gli ha permesso di arrivare quinto.

Voce di brani come Malibu, Lady, Perso nel buio, Tutta la notte o Cielo dammi la luna per citarne alcuni, è pronto a tenerci compagnia anche questa estate. La sua canzone Scossa, infatti, è stata scelta dall’Algida come colonna sonora della pubblicità del famoso Cornetto Algida. Uno spot girato in Puglia e che ci invita a tuffarci in questa estate e lo fa sulle note di Scossa che è proprio la canzone ideale per vivere al massimo l’estate ovviamente in compagnia del delizioso cornetto. Una notizia che è stata accolta con gioia dai fan di Sangiovanni poiché si tratta di un traguardo molto importante raggiunto dal cantante che dimostra, ancora una volta, di essere molto amato e che il suo talento viene apprezzato.

Il cantante Sangiovanni

Scossa fa parte della tracklist di Cadere Volare, il nuovo album di Sangiovanni ed ha tutte le carte in regola per diventare uno dei tormentoni di questa estate anche grazie alla pubblicità del Cornetto Algida che è già disponibile in tv e sul web. Nel frattempo, Sangiovanni è reduce del grande successo ottenuto con il suo Cadere Volare Tour durante i live di maggio e si prepara per le tappe finali che lo vedranno esibirsi al Palazzo dello Sport di Roma il 19 ottobre ed al Mediolanum Forum di Assago il 23 ottobre.

E tu sei un fan di Sangiovanni? Sei felice che la canzone Scossa sia stata scelta dall’Algida per lo spot del cornetto? Ti aspettiamo nei commenti!