“Cortocircuito” è il nuovo brano di Sangiovanni tratto dal suo nuovo disco di inediti, Cadere Volare, in uscita oggi, 8 Aprile 2022.

Dopo il brano presentato al Festival di Sanremo “Farfalle” e la collaborazione con il duo Mecna e CoCo nel brano intitolato “Tilt”, Sangiovanni torna oggi con “Cortocircuito”.

Nel suo primo vero album, Sangiovanni ha messo in risalto il suo talento da cantautore e il suo lato più intimo.

Significato di Cortocircuito di Sangiovanni

Nel brano, il cantante, mostra il suo lato più dark.

In “Cortocircuito”, come ha raccontato Sangiovanni, ci sono tutti e due i mondi, sia la parte dove si cade sia quella in cui si vola.

“Cortocircuito” parla della difficoltà che si hanno a gestire certe situazioni, soprattutto con una vita così frenetica come quella dell’artista dopo che il successo lo ha travolto e ha cambiato tutto.

Il cortocircuito che dà il titolo al brano, si lega alle pressioni di cui parla Sangiovanni.

L’artista è tentato di dire addio all’amata che necessita di attenzioni, per la quale viaggia e occupa tutto il suo tempo, rendendosi conto di non riuscire a dare le stesse attenzioni a se stesso. E si chiede se ha i mezzi o i tempi per riuscire ad aiutarla nelle sue fragilità e nelle sue insicurezze. E queste continue pressioni spezzano il suo equilibrio.

Il video di “Cortocircuito” è composto dalla foto che ritrae il cantante nella quale non si capisce se sta cadendo o volando, in questo modo il video del brano rappresenta in pieno il titolo dell’album.

Testo di Cortocircuito di Sangiovanni

Ah, eh

Ah, eh

Ah, eh

Ah, eh

Sono molto sensibile alle cose degli altri

Che mi perdo i miei sbalzi e mi metto da parte

Soprattutto alle tue (Tue, tue)

Che vengon prima delle mie (Mie, mie)

Una vita per due (Due, due)

Non la posso gestire (Ehi)

Vorrei dirti addio ma non ci riesco

Voglio stare in pace con me stesso

E tu da me hai bisogno di molte attenzioni

Io per tе ho bisogno di tempo

Le cenе in hotel, le chiamate perse

I viaggi nei treni per venire da te

Mi mandi in cortocircuito

Mi mandi in cortocircuito

Ho manie di controllo, tutto sotto controllo

La testa sta a posto, ma nel posto sbagliato

Non posso accettarlo che nel mio calendario

Non ci sia spazio per le tue chiamate, eh

Cosa posso fare, eh, per sistemare, eh

I pezzi che ho perso di noi

Pensavo fosse facile

Gestire le paure che ti mangiano

Non consideravo le fragilità

Ora invece cerco sempre di curarle

Soprattutto le tue (Tue, tue)

Che vengon prima delle mie (Mie, mie)

Una vita per due (Per due)

Non la posso gestire

Vorrei dirti addio ma non ci riesco

Voglio stare in pace con me stesso

E tu da me hai bisogno di molte attenzioni

Io per te ho bisogno di tempo

Le cene in hotel, le chiamate perse

I viaggi nei treni per venire da te

Mi mandi in cortocircuito

Mi mandi in cortocircuito

[Bridge]

Non mi dire (Ah) che non c’è soluzione

E che non sei perfetta per me (Ah)

Non mi dire (Ah) che non c’è soluzione

E che non sei perfetta per me

Vorrei dirti addio ma non ci riesco

Voglio stare in pace con me stesso

E tu da me hai bisogno di molte attenzioni

Io per te ho bisogno di tempo

Le cene in hotel, le chiamate perse

I viaggi nei treni per venire da te

Mi mandi in cortocircuito

Mi mandi in cortocircuito

