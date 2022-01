Manca poco al Festival di Sanremo 2022, la gara canora che vede tra i suoi concorrenti anche Giovanni Pietro Damian, in arte Sangiovanni, che parteciperà con una canzone dal titolo Farfalle.

Ma per chi non lo conoscesse ancora bene, ecco chi è Sangiovanni: cantante classe 2003 si è fatto conoscere grazie all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, dove è arrivato secondo nella classifica generale del talent, e primo per la categoria cantanti.

Durante la partecipazione ad Amici, Sangiovanni ha pubblicato i singoli Lady, Tutta la notte e Hype, ma è con Malibu che ha scalato le classifiche, diventando un tormentone della scorsa estate.

Per la prima volta a Sanremo, Sangiovanni porta tutto il suo stile con l’uptempo di Farfalle, che sembra già richiamare a sé il successo radiofonico avuto anche con Malibu.

Il significato del testo di Farfalle di Sangiovanni

Una canzone pop dance che porta il riconoscibile mood di Sangiovanni, con un testo che è stato scritto dallo stesso cantante insieme a La Cava e Tognini.

Nel testo di Farfalle si parla di un amore fatto da dettagli semplici, legati alla quotidianità e all’intimità di una piccola casa. E’ così che la persona amata, per Sagiovanni, diventa una boccata di aria fresca e di ossigeno in un mondo che è un’industria tossica. L’amore visto come unico rifugio dalla follia del mondo.

Come recita un estratto del testo:

No no non voglio stare male

Dammi due ali per volare

Sei una boccata d’aria

Volano farfalle sulle lampadine

Attratte come fosse la luce del sole

Come me che tra miliardi di persone

Vengo verso di te dal testo di Farfalle di Sangiovanni

Ecco quindi come Farfalle di Sangiovanni potrebbe essere la svolta più dance del Festival di Sanremo 2022.

Tu cosa ne pensi della canzone di Sagiovanni? Lascia un commento per dire la tua.