Sangiovanni è un cantante di Vicenza classe 2003. E’ diventato un volto noto dopo la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Da quel momento è stato protagonista di una carriera in ascesa che lo ha visto scalare le classifiche italiane e non solo fino all’arrivo al Festival di Sanremo nel 2022 con il brano Farfalle che gli ha permesso di arrivare quinto.

Voce di brani come Malibu, Lady, Perso nel buio, Tutta la notte o Cielo dammi la luna per citarne alcuni fino alla più recente Scossa, scelta anche dal Cornetto Algida come colonna sonora della sua pubblicità per questa estate. Ed oggi Sangiovanni torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 7 ottobre, infatti, esce il suo nuovo singolo dal titolo Fluo che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano è stato scritto dallo stesso Sangiovanni con l’aiuto di Davide Petrella e di Stefano Tognini, mentre la produzione è a cura di Simon Says, colui che ha firmato molti brani di successo come Ciao Ciao de La Rappresentante di Lista.

Il significato di Fluo

Fluo, nuovo singolo di Sangiovanni, è un brano da cantare e da ballare come la maggior parte delle canzoni del giovane cantante, ma al tempo stesso ci dà anche diversi spunti di riflessione. Senza peli sulla lingua, Sangiovanni ci rivela che il mondo spesso fa un po’ schifo e che nella spregiudicatezza, anche nei momenti più difficili in assoluto, si può vedere la magia del nostro vivere, ovvero proprio la parte più fluo della vita. Ci tiene a farci capire che siamo liberi e che se anche ogni giorno ci sentiamo soffocare dalla routine possiamo combattere e reagire, canta infatti: “A forza di pensare che stavolta andrà da se, stanotte correrò da te, solo per dirti che..che ci vuole il mondo è tuo se fa buio il mondo è fluo”. D’altronde i colori sono sempre stati importanti per Sangiovanni come ribadisce anche la Sugar Records, la sua casa discografica:

Il cantante Sangiovanni

“I colori rappresentano gli stati di evoluzione dell’artista che cresce e matura, in un movimento che comunica cambiamento senza essere un altro. Sono il frutto degli incontri, dei contatti lungo il percorso di vita artistica e personale, che hanno lasciato un segno, si sono mischiati, hanno creato un nuovo colore”.

Nel frattempo, Sangiovanni è pronto per tornare live il 19 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma ed il 23 ottobre al Forum di Assago per cantare con i suoi fan Fluo, ma anche tutti i successi della sua carriera.

E tu sei un fan di Sangiovanni? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Fluo? Ti aspettiamo nei commenti!