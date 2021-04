Tra le docu-serie più seguite di Netflix negli ultimi mesi, SanPa -Luci e tenebre a San Ptrignano, ha lasciato a bocca aperta molti spettatori, trattando approfonditamente la storia di Vincenzo Muccioli e della comunità di San Patrignano da lui fondata.

A non apprezzare il prodotto originale Netflix sono stati però i figli di Vincenzo, Andrea e Giacomo Muccioli, che hanno deciso di querelare lo streamer per diffamazione aggravata. A quanto pare la serie, non solo ha calcato alcuni avvenimenti della storia, ma ha anche raccontato cose palesemente false, o almeno, questo è quello che dichiarano i due figli.

Da parte sua Netflix ritiene di aver trattato la storia di Vincenzo Muccioli e di San Patrignano in modo obiettivo, mettendo in scena video di repertorio, vere interviste al fondatore della comunità e a diversi ospiti che vi hanno soggiornato, senza distorcere nessuna delle informazioni. Come andrà a finire la disputa, purtroppo potrà dircelo solo l’esito della querela.

SanPa: per quale motivo i figli di Muccioli querelano Netflix?

I motivi sono diversi, come spiegano i legali dei Muccioli, ma tutto ruota intorno a diverse notizie palesemente false. Ecco quanto dichiarato dagli avvocati Alessandro Catrani e Francesca Lotti:

I figli del fondatore di San Patrignano lamentano, innanzitutto, come all’interno della docu-serie, Vincenzo Muccioli venga indicato come misogino e omosessuale. La causa della sua morte, inoltre, viene attribuita all’Aids, ovvero ad un’infezione da Hiv, contratta a causa del suo stile di vita e dei suoi comportamenti privati. I familiari rilevano che nessuna di tali affermazioni, indiscrezioni, pettegolezzi, presentati a milioni di persone, è vera. Quindi ne lamentano la assoluta falsità. Gli stessi lamentano come si diffami sulla vita e l’operato di Vincenzo Muccioli, l’immagine e la memoria di una persona scomparsa, un grande padre ed un uomo che ha dedicato la sua esistenza al Bene, violando altresì i più elementari principi di privacy

Inoltre i due legali sottolineano il fatto che i Muccioli, dopo l’uscita della serie, sono stati investiti da continue domande sulla veridicità dei fatti, atteggiamenti che hanno sconvolto la loro vita privata e familiare, colpendo la memoria della vita di un loro caro scomparso.

Come andrà a finire la storia, ormai, potrà dirlo solo la magistratura, che prende in carico la querela dei Muccioli.

