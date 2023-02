L’esibizione di Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano sul palco dell’Ariston per la seconda serata di Sanremo 2023 ha suscitato enorme emozione e commozione.

Una standing ovation ha omaggiato i tre grandi artisti per la prima volta insieme sul palco di Sanremo. In una performance della durata complessiva di circa 30 minuti, i tre cantanti hanno riproposto alcune delle canzoni più famose del loro repertorio e che fanno parte della storia della musica italiana. È stata anche l’occasione per omaggiare Al Bano, ormai prossimo al compimento di 80 anni e a cui in sala sono state offerte 4 torte ognuna con 20 candeline.

Gianni Morandi è stato il primo a cantare, partendo dalla galleria e interpretando “In ginocchio da te” direttamente a contatto con il pubblico. Subito dopo l’ingresso di Massimo Ranieri dalla platea sulle note di “Vent’anni”. Per ultimo, Al Bano ha percorso l’iconica scala e si è esibito nella famosissima “Nel Sole”.

Sanremo 2023, emozione alle stelle per Morandi, Ranieri e Al Bano

A questo punto Amadeus è intervenuto sul palco e ha riunito i tre artisti, invitando a proseguire nel deliziare gli spettatori nel teatro e da casa con un medley dei loro brani più noti.

Ancora una volta è Morandi a prendere il microfono ed intonare “Andavo a cento all’ora”, poi tocca a Ranieri con “Se bruciasse la città” e successivamente Al Bano si esibisce con “Mattino”. Palla di nuovo a Ranieri con “Rose rosse”, poi Morandi attacca con “Scende la pioggia” e Al Bano con “Felicità”. L’artista pugliese a discapito delle 80 primavere sfoggia acuti inviati anche dai compagni di palcoscenico. E di fatti Morandi scherzosamente sottolinea: “Ma ci vuoi uccidere con questi acuti?”

La performance prosegue: i cantanti si esibiscono questa volta singolarmente per cantare tre brani iconici delle rispettive carriere e la commozione degli spettatori presenti arriva fino alle lacrime. Ranieri intona “Perdere l’amore”, Morandi “Uno su mille”, Al Bano “E’ la mia vita”.

I tre grandi cantati hanno concluso la loro esibizione con un emozionante tributo a Umberto Bindi cantando insieme “Il nostro concerto”. Emozione alle stelle e spettatori in estasi.

