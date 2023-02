Mancano poche ore all’inizio del Festival di Sanremo 2023 e sono tante le scommesse su chi vincerà, i bookmaker hanno svelato i nomi dei concorrenti favoriti secondo loro.

I dati delle agenzie di scommesse in Italia stanno infatti pubblicando in queste ore, i papabili vincitori di Sanremo per la classifica generale e il Premio della critica.

Per gli scommettitori non pare ci siano dubbi su chi sarà a comporre il podio di quest’edizione e, soprattutto, chi sia il favorito, si tratta di Marco Mengoni, già vincitore della kermesse nel 2013 con “L’essenziale”, che con la sua “Due Vite” è in vantaggio sui restanti 27 partecipanti in gara.

Sisal e Planetwin365 lo danno a 3, Snai a 3,25, Eurobet e Bwin a 3,50.

Il secondo posto è un testa a testa tra Giorgia e Ultimo, che vengono quotati generalmente tra 3,50 e 4 euro.

Anche nelle posizioni appena fuori dal podio troviamo più o meno ovunque gli stessi artisti, ovvero un terzetto formato da Lazza, Elodie e Madame, con i due leggermente in vantaggio rispetto all’artista vicentina, con quote che vanno dai 9 ai 17 euro.

Si posizionano tendenzialmente in alto anche Colapesce Dimartino, Tananai e Mara Sattei.

Con quote sotto i 50 troviamo ancora Gianluca Grignani (tra 20 e 31), Ariete (tra 26 e 34), gIANMARIA (da 31 a 50) e Levante (da 33 a 50).

Sanremo 2023 non solo i favoriti dai bookmaker ma anche gli artisti con meno probabilità di vincere

Tra le quote più alte, ovvero quelli che secondo i bookmakers hanno pochissima probabilità di vincita troviamo i giovani, Will, Sethu e Olly seguiti dai Cugini di Campagna, tutti tra 150 e 200 euro.

In generale anche poca fiducia per LDA, Shari e, un po’a sorpresa, Paola & Chiara, date sempre oltre 100.

Le migliori quote per il Premio della critica vanno, come prevedibile, in direzione Colapesce Dimartino e la loro “Splash” (dati tra 5 e 6.5), mentre, secondo Eurobet, a spuntarla potrebbe essere Gianluca Grignani, dato addirittura a 4.

A pari o appena distaccate Madame e Mara Sattei che con “Duemilaminuti”, il brano scritto per lei da Damiano dei Måneskin, sembra davvero avere delle concrete possibilità di vittoria.

E tu, cosa ne pensi dei nomi dei favoriti di Sanremo 2023 secondo i bookmaker? Lascia un commento con il tuo podio!