Chi sono i Santi Francesi che fanno parte dei primi 8 finalisti di Sanremo Giovani 2023, in onda dal Teatro del Casinò di Sanremo, il 19 Dicembre. Tra i nomi dei cantanti emergenti compare proprio quello del duo già conosciuto per aver vinto X Factor nel 2022, che parteciperanno al contest per approdare al Festival di Sanremo con il brano “Occhi tristi”.

Chi sono i Santi Francesi: quanti anni hanno

I Santi Francesi sono un duo musicale composto da Alessandro De Santis ha 23 anni e ricopre il ruolo di solista, chitarra e ukulele, e da Mario Francese, di 24 anni e che si occupa di cori, tastiere, synthesizer e basso elettrico.

Entrambi sono cresciuti a Ivrea, in Piemonte. Si sono conosciuti nel 2015 e da sette anni ormai continua la loro collaborazione.

Perché si chiamano Santi Francesi

Il nome particolare del gruppo è dato dall’unione dei cognomi dei membri del gruppo.

La vita privata dei Santi Francesi

Riguardo alla loro vita sentimentale invece, si che l’attrice bolognese Matilda de Angelis è legata ad Alessandro De Santis. Non ci sono invece notizie sulla vita privata e sentimentale dell’altro membro del duo.

La vittoria a X-Factor dei Santi Francesi

I due ragazzi sono stati i vincitori della sedicesima edizione di X Factor nel 2022.

Il gruppo, che alle audizioni avevano portato il brano “Non è così male” guadagnandosi subito 4 sì dai giudici, faceva parte della squadra di Rkomi e ha dato prova di sapiente versatilità. I Santi Francesi sono stati premiati dal pubblico per la loro costante ricerca di originalità e per aver saputo coinvolgere e conquistare tutti con la loro musica.

La partecipazione ad Amici nel 2017 dei Santi Francesi

Il gruppo non si è limitato alla partecipazione del talent show di X Factor, nel 2017 aveva partecipato anche al programma Amici, di Maria De Filippi.

All’epoca però nel gruppo era presente anche un terzo membro, Davide Buono e si chiamavano The Jab. Il loro primo singolo si chiama “Regina” con il quale hanno vinto il LigaRockParkContest nel 2016.

Davide Buono ha abbandonato il gruppo nel 2020, che ha subito una modifica nel nome per come lo conosciamo oggi.

