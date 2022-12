I Santi Francesi hanno da poco pubblicato un nuovo brano dal titolo “Spaccio”.

Dopo la vittoria all’ultima edizione di X-Factor il duo piemontese presenta il primo progetto discografico che è disponibile fin da oggi Venerdì 16 Dicembre sia in versione fisica che in tutte le piattaforme digitali di musica.

“Spaccio” infatti è la terza traccia del loro primo EP, intolato “In fieri”, prodotto sotto l’etichetta Records Italy/Sony Music Italy.

L’album include tre brani portati al talent show, tra cui una acclamata cover di “Creep”, e altrettanti inediti. Tra questi proprio la hit “Spaccio” in collaborazione con la rock band Fast Animals and Slow Kids.

Sono stati proprio i Santi Francesi ad annunciare l’uscita dell’album e a sottolineare il desiderio di collaborare con la rock band perugina.

“Questo brano è nato 8 anni fa, a un concerto rock. Su quel palco c’erano i Fast Animals and Slow Kids. Sotto a quel palco c’eravamo noi, riforniti di così tante emozioni che ci hanno guidato per la scrittura di questa canzone. Oggi, dopo un lungo viaggio, Spaccio è tornata a loro. Per noi non poteva esserci finale migliore”.

Il significato di “Spaccio” dei Santi Francesi

Lo stile ripercorre i successi moderni in un pop fresco con un sound ben deciso. Il testo di “Spaccio” è fortemente personale: infatti il duo ripercorre le emozioni vissute quando erano nel pubblico ai concerti rock. Una passione che fa sprigionare emozioni uniche. Ora sono dall’altro lato del palco. I cantanti urlano che “spacciano” il rock in una dipendenza che non si può arrestare.

È stata proprio un’esibizione della band Fast Animals and Slow Kids ad ispirare la scrittura di questa canzone. Gli stessi Fast Animals and Slow Kids hanno pubblicamente espresso parole di stima dopo la collaborazione musicale. La band di Perugia si è detta colpita dalla bravura nel suonare, dall’efficacia sul palco e la sincera ed onesta capacità di emozionarsi. Ha inoltre sottolineato di aver rivisto qualcosa di affine al nostro modo di percepire la musica. La collaborazione poi è stata facile, senza nemmeno bisogno di toccare il brano, già perfetto così.

Il testo di “Spaccio” dei Santi Francesi

Tu l’hai mai visto un concerto rock?

di quelli in cui la morte non ti spaventa affatto

tu ci hai mai pianto davanti a un palco?

quando la terra trema, i piedi giù nel fango

Alza il volume poi sanguiniamo un po’

fuori è ancora giorno, non te ne sei accorto?

tu che mi chiedi se fumo ancora o no

non te l’avevo detto che adesso faccio altro?

faccio la cartella e partole luci blu le vedo sopra il palco

Spaccio rock’n’roll

ma non ne ho ancora abbastanza

spaccio rock’n’roll

aspetto la mia condanna

spaccio rock’n’roll

E la mia mano è già sopra il mio petto e tu

tu cadi nuda ma sopra il mio letto e se

se la tua pelle ha un odore perfetto

io che sono nudo cos’altro mi aspetto

Ma la mia mano è già sopra il mio petto e tu

tu cadi nuda ma sopra il mio letto e se

se la tua pelle ha un odore perfetto

io che sono nudo cos’altro mi aspetto

Spaccio rock’n’roll

ma non ne ho ancora abbastanzaspaccio rock’n’roll

aspetto la mia condanna

Tu l’hai mai visto un concerto rock?

di quelli in cui la morte non ti spaventa affatto

tu ci hai mai pianto davanti a un palco?

quando la terra trema, i piedi giù nel fango

Spaccio rock’n’roll

ma non ne ho ancora abbastanza

spaccio rock’n’roll

aspetto la mia condanna

E tu, hai già sentito “Spaccio” dei Santi Francesi? Lascia commento!