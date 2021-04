Pare che proprio le acque cristalline della nostra Sardegna saranno la location per buona parte delle scene del film Disney in live-action de La Sirenetta. In effetti, quale posto migliore di un’isola piena di luce e circondata da un mare meraviglioso?

Le riprese del film si sposteranno nei prossimi mesi dai Pinewood Studios di Londra fino centro costiero sardo di Santa Teresa di Gallura, dove pare farà base la troupe del film.

La Sirenetta live-action in Sardegna

A farci sapere che la produzione del film sta per arrivare in Sardegna è stato l’assessore del turismo Scolafurru che ha rilasciato un’intervista per La Nuova Sardegna.

L’arrivo della troupe del film Disney rappresenta per l’isola italiana anche un modo per far ripartire il turismo, dal momento che l’intera lavorazione coinvolgerà circa 300 persone che lavoreranno e alloggeranno quindi sull’isola per almeno 3 mesi.

Le riprese del film dovrebbero iniziare nei prossimi mesi, sicuramente con l’arrivo dell’estate, ma per il momento lo Studio è ancora in giro per l’isola alla ricerca dei posti più adatti alle esigenze della trama e del set.

Non è la prima volta per la Sardegna fare da location per prestigiosi set e produzioni internazionali, come è stato, ad esempio 007 oppure il futuro film Netflix Red Notice che vedrà la presenza di attori come Dwayne Johnson e Gal Gadot.

Non manca molto, quindi, per poter vedere nel bellissimo mare della Sardegna, la giovane attrice che interpreterà Ariel, Halle Bailey, affiancata da Melissa McCarthy che vestirà i panni di Ursula, Jonah Hauer-King che invece sarà il principe Eric e Javier Bardem che sarà invece tritone.

Purtroppo non si ha ancora una data certa per l’uscita del film, ma molto realisticamente non sarà prima del 2022.

Cosa ne pensi della Sardegna come location de La Sirenetta? Lascia un commento qui sotto per dire la tua.