“Saw X” è un film horror americano del 2023 diretto e montato da Kevin Greutert, con la sceneggiatura di Peter Goldfinger e Josh Stolberg. Il film rappresenta la decima puntata della serie cinematografica di Saw, funzionando sia come seguito diretto di Saw (2004) che come prequel di Saw II (2005). Il cast vede Tobin Bell e Shawnee Smith tornare nei ruoli che avevano nei film precedenti, insieme a Synnøve Macody Lund, Steven Brand, Renata Vaca e Michael Beach. Il personaggio di John Kramer (interpretato da Bell) si reca in Messico con la speranza che una procedura sperimentale possa curarlo, scoprendo poi che l’operazione è una truffa. Come vendetta, rapisce i responsabili e li sottopone alle sue tipiche trappole mortali.

La notizia di una decima puntata della serie Saw è stata diffusa nell’aprile 2021, quando Stolberg e Goldfinger, gli sceneggiatori dei due film precedenti della serie, hanno annunciato di aver completato la sceneggiatura nel dicembre 2021. Greutert, che aveva già diretto altre due puntate della saga ed aveva montato sei film, è stato confermato come regista del film. Le riprese si sono svolte da ottobre 2022 a febbraio 2023 a Città del Messico. “Saw X” è stato distribuito nelle sale cinematografiche da Lionsgate Films il 29 settembre 2023, incassando 81 milioni di dollari in tutto il mondo.

Cast di Saw X: