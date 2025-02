Non so tu, ma quando sento che qualcuno legato a una serie famosa, come Sex Education, finisce nelle pagine di cronaca, resto sempre a bocca aperta. Uno pensa che, se vedi una persona in TV, magari anche in un ruolo piccolino, ci sia automaticamente una patina di innocenza o di “bravura” indiscutibile. E invece no. La notizia arrivata sui media a febbraio 2025 è di quelle da togliere il sonno a chiunque: Alexander Westwood, un giovane attore che ha avuto piccole parti in Sex Education e in Doctors (BBC), è stato condannato per un numero impressionante di crimini a sfondo sessuale.

Ora, tutto questo potrebbe suonare come uno di quei casi che si sentono ogni tanto in TV, giusto? Ma la particolarità qui sta nel fatto che parliamo di un ventiquattrenne che sembrava alle prime armi, uno che magari molti giovani aspiranti attori consideravano “un passo avanti” perché aveva già varcato la soglia di qualche set importante. Insomma, un piccolo trampolino verso Hollywood, un volto che spuntava in background e che qualcuno, guardando la serie, avrà riconosciuto. Invece, la storia è precipitata: il processo ha portato a galla dettagli davvero inquietanti e la sentenza, ufficializzata dal tribunale di Wolverhampton, è stata di ben 15 anni e mezzo di reclusione.

Un contesto da brividi

Alexander Westwood è stato considerato colpevole di 26 reati. A sentire i vari resoconti, gli inquirenti avevano inizialmente preso in esame 77 possibili capi d’accusa, poi ridotti proprio per rendere il processo meno complicato. Il giudice Chawla, nel pronunciare la sentenza, non ha avuto mezzi termini: ha descritto l’attore come un “predatore manipolativo” che avrebbe usato la sua parziale notorietà per approfittare di ragazzi e ragazze (persino bambini) in cerca di consigli di recitazione o di qualche dritta sul mondo dello spettacolo.

Il ruolo dei social e della fama “minore”

Siamo abituati a pensare alle grandi star come a persone che raccolgono folle di fan adoranti. Ma il meccanismo funziona anche con chi ha soltanto una mezza visibilità, magari perché compare in un paio di episodi di un telefilm. Chi vuole imparare a recitare, oppure sogna la ribalta, può facilmente vedere in un “ex comparsa” un modello da seguire. Soprattutto se, come nel caso di Westwood, ci si presenta come insegnante o coach per migliorare la propria performance.

È qui che si è insinuata, stando a quanto emerso in tribunale, la parte più oscura della faccenda. Pare che Westwood agganciasse le sue vittime promettendo aiuto, lezioni private, contatti utili. Poi, però, le costringeva a subire o a partecipare a scene di natura esplicitamente sessuale, millantando che fosse “necessario” per imparare a recitare.

La condanna definitiva

La condanna di 15 anni e mezzo è arrivata il 25 febbraio 2025, e non è passata inosservata. Oltre a questa pena, il giudice ha imposto ordini restrittivi per tutte le persone coinvolte come vittime. In aula, alla lettura della sentenza, c’è stato perfino chi ha applaudito. Un gesto inusuale ma che, in certi processi di forte impatto emotivo, testimonia il sollievo di vedere un colpevole mettere fine al suo operato.

Una cosa che ha colpito molti è che Westwood non avrebbe mai mostrato un briciolo di pentimento, né in tribunale né durante le indagini. Ha provato a difendersi dando la colpa alle vittime, ma la giuria non gli ha creduto. E, stando alle parole del giudice, il suo atteggiamento di totale mancanza di rimorso ha pesato parecchio sulla severità della pena.

Le vittime: storie di traumi e abbandono dei propri sogni

Se c’è un elemento che rende la faccenda ancora più triste, è il fatto che alcune vittime fossero giovani donne (e persino minorenni) con un forte desiderio di entrare nel mondo della recitazione. In particolare, è stata raccontata la vicenda di una ragazza che si è ritrovata a odiare completamente quello che prima era il suo sogno: salire su un palco. Una passione spazzata via dall’esperienza terribile subita.

Altre vittime hanno riferito di attacchi di panico, di ansia, di claustrofobia. Un ragazzo di 10 anni, addirittura, è stato indotto a toccarsi in modo inappropriato, spacciato come un “gioco.” Insomma, siamo di fronte a una scia di traumi che non si cancelleranno certo in un attimo.

Dal 2020 al 2021: le violenze più recenti

Le accuse più pesanti riguardano il periodo compreso tra novembre 2020 e settembre 2021, quando Westwood ha abusato di un’attrice (anche lei molto giovane) che prendeva lezioni private da lui. Le faceva ricreare scene intime di film come Frankie and Johnny e di serie come Bridgerton, costringendola a spogliarsi e a recitare monologhi dai toni drammatici. Tutto questo, sotto ricatto: “Se lasci le mie lezioni, riferirò alla tua scuola di teatro che non sei affidabile, e ti toccherà pagare penali stratosferiche (fino a 18.000 o 36.000 sterline).”

Un sistema di controllo subdolo, insomma. Una situazione da cui chiunque faticherebbe a uscire, specie se giovanissimo e impreparato ad affrontare un manipolatore di questo calibro.

Abusi iniziati in tenera età

Un dettaglio che gela il sangue: Westwood avrebbe cominciato a commettere reati sessuali quando lui stesso era un ragazzino di 10 anni, coinvolgendo una bambina di appena 6 anni. Nel corso del tempo, i suoi metodi si sono “raffinati,” spostandosi su adolescenti e donne. In alcuni episodi, i fatti risalgono a quando lui era ancora minorenne, e per questa ragione 11 delle 26 condanne sono state tecnicamente “scontate” a metà pena.

Chi ascolta questa storia potrebbe chiedersi: “Davvero si può parlare di riduzione di pena se uno fa queste cose da ragazzino?” È un argomento controverso. La legge, però, prevede attenuanti se un crimine è commesso da un minore, anche se la gravità è indiscutibile.

Il ruolo delle scuole di recitazione e dei corsi privati

Un altro spunto di riflessione nasce dal contesto in cui Westwood si muoveva. Scuole di recitazione, laboratori artistici, corsi privati. Tutti luoghi teoricamente votati all’arte e alla formazione. Ma se ci pensa, non ci sono sempre regole ferree, né un controllo costante su chi offre lezioni in modo autonomo. Ecco perché questo caso potrebbe essere uno sprone a mettere in piedi procedure più sicure.

Chi insegna a giovani aspiranti attori – soprattutto quando si tratta di lavoro uno a uno – dovrebbe essere monitorato, oppure avere certificazioni precise. Non basta dire: “Ho fatto una comparsata in una serie Netflix.” Servirebbe, forse, un sistema di verifiche più rigido, per proteggere i ragazzi da situazioni di potenziale abuso.

La manipolazione come arma principale

Nel racconto delle vittime, quello che spicca è l’aspetto psicologico. Westwood non solo imponeva atti sessuali, ma li giustificava come “parte del mestiere.” Usava il suo (seppur minimo) prestigio per far credere a giovani studenti che certe scene fossero normali esercizi di recitazione. È una forma di manipolazione pericolosissima, perché trasforma la passione e l’entusiasmo in una gabbia. Chi subisce, spesso, si sente confuso, colpevole, si vergogna di chiedere aiuto.

La reazione pubblica

La notizia, naturalmente, ha fatto il giro dei media, perché chiunque abbia seguito Sex Education e si sia appassionato alle tematiche inclusive e intelligenti della serie, si è sentito tradito. Anche se il ruolo di Westwood era di secondo piano (compariva come studente non accreditato in più episodi), questa vicenda ha avuto una risonanza notevole.

Alcune persone hanno espresso dubbi: “Magari è un errore, forse non è vero.” Altri hanno condannato con durezza. La verità è che il tribunale di Wolverhampton ha raccolto prove sufficienti per emettere una condanna pesante. E, finché non emergeranno elementi che smentiscano la sentenza, non ci sono motivi per dubitare del quadro delineato dalla giustizia.

Il contributo delle organizzazioni di sostegno

In Inghilterra, esistono associazioni come Rape Crisis, che offrono supporto alle vittime di abusi. La loro presenza è fondamentale: accompagnano chi denuncia, offrono consulenze e aiutano a non sentirsi soli. Negli Stati Uniti c’è RAINN, con un servizio simile. Queste organizzazioni sono i punti di riferimento per chiunque abbia bisogno di informazioni, assistenza legale o un semplice ascolto.

Potrebbe sembrare un discorso ovvio, ma purtroppo non lo è. Tante vittime di abusi restano in silenzio per paura di non essere credute, o temendo di rovinare la loro carriera. Specie se l’abusante è una figura di riferimento. Questo caso ci dimostra che, invece, denunciare può portare a un risultato concreto.

Quando la giustizia fa un passo avanti

Se pensiamo a storie di abusi nel mondo dello spettacolo, potremmo citare casi ben più noti, ma non per questo meno dolorosi. Ogni volta che si scopre un “predatore” che ha agito indisturbato per anni, c’è sempre la domanda: “Come ha fatto a passare inosservato così tanto?” Spesso, la risposta è che certe dinamiche si ripetono all’ombra di contesti poco trasparenti.

Tuttavia, stavolta, la giustizia ha funzionato: le vittime si sono fatte coraggio, hanno portato alla luce la verità, e i giudici hanno comminato una pena severa. È un segnale che qualcosa, forse, sta cambiando. Magari, in futuro, sarà più difficile per chiunque approfittarsi del proprio ruolo o della propria fama.

Serve anche la nostra attenzione

In attesa che il mondo migliori (e speriamo succeda), ciascuno di noi può fare la sua parte. Se hai un amico o un’amica che racconta situazioni strane, che si sente a disagio durante un corso o uno stage, offrigli ascolto. Spesso la prima barriera contro gli abusi è il sostegno reciproco.

E se noti comportamenti sospetti, non chiudere gli occhi. Chiedi chiarimenti, parla con chi di dovere, segnala se necessario. Meglio un allarme in più che restare con il dubbio e scoprire, troppo tardi, che qualcuno ha subito cose terribili.

Vuoi dire la tua?

Arrivati a questo punto, probabilmente avrai la tua opinione: c’è chi crede che i giudici abbiano punito abbastanza, e chi pensa che 15 anni non bastino. C’è chi si stupisce di come un giovane attore possa essere così manipolatore e chi, invece, teme che storie del genere possano ripetersi in altri settori. Tu che ne pensi? Se vuoi condividere la tua riflessione o raccontare un’esperienza simile (anche indiretta), lascia un commento. A volte, il confronto è il primo passo per aumentare la consapevolezza e impedire che casi così gravi si ripetano.