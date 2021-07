Scarlett Johansson, attrice di New York, classe 1984 è uno dei volti più amati dal pubblico internazionale sia per la sua bellezza, ma soprattutto per la sua bravura ed il suo talento. L’ultimo lavoro che l’ha vista protagonista è stato Black Widow, il capolavoro della Marvel.

Come sappiamo, a seguito del difficile periodo che tutto il mondo ha vissuto a causa della pandemia, la Disney ha deciso di far uscire Black Widow nelle sale cinematografiche, ma contemporaneamente anche sulla sua piattaforma di streaming Disney +. In questo modo, anche le persone che non si sentivano al sicuro ad andare al cinema, avevano la possibilità di vederlo comodamente da casa. Una novità apprezzata ed approvata dal pubblico eppure non è stata la stessa cosa per Scarlett Johansson. L’attrice, infatti, ha fatto causa alla Disney colpevole di aver rilasciato il film Black Widow sulla piattaforma Disney + contemporaneamente all’uscita al cinema.

L’attrice Scarlett Johansson

Secondo la Johansson, vi è stata una violazione del contratto. Il motivo di questa sua affermazione? Si tratta del semplice fatto che l’attrice aveva diritto ad una percentuale dei proventi raccolti dal film tanto atteso della Marvel. Quindi non solo è già stata pagata 20 milioni di dollari per essere la protagonista di Black Widow, ma le spettava anche un’altra fonte di guadagno che però non è arrivata. Non ci resta altro che aspettare per vedere se la causa verrà vinta da Scarlett Johansson o dalla Disney.

E tu da che parte stai? Sei d’accordo con Scarlett Johansson o condividi la decisione della Disney di rendere pubblico Black Widow subito in streaming? Ti aspettiamo nei commenti!