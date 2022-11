Scarlett Johansson è un’attrice di New York classe 1984. Senza dubbio si tratta di una delle attrici più amate nel mondo del cinema a livello internazionale. Il suo talento e la sua bellezza ne fanno uno dei nomi più ricercati nel panorama cinematografico. Una passione, la sua, nata fin dalla più tenera età dato che già giovanissima ha preso parte ai suoi primi film come Genitori Cercasi, Manny & Lo, L’uomo che sussurrava ai cavalli e Ghost World.

Poi è stata la volta di titoli che l’hanno resa famosa in tutto il mondo come La ragazza con l’orecchino di perla, Lost in Translation – L’amore tradotto, Match Point, Jojo Rabbit fino al più recente Black Widow. Da due anni l’attrice è lontana dal grande schermo complice anche la gravidanza e la nascita del figlio Cosmo. Però ora è pronta per tornare e lo fa con una nuova esperienza. Infatti, per la prima volta nella sua carriera, sarà protagonista di una serie tv. L’attrice ha preso parte sul piccolo schermo solo a sketch saltuari nello show Saturday Night Live, ad un cameo nella serie Entourage ed ha prestato la sua voce a Robot Chicken, la serie comica in stop motion, ma per il resto non si è mai cimentata in questo ambiente. Durante la sua vita professionale è stata protagonista di film di successo che si sono susseguiti uno dietro l’altro, ma non è mai stata protagonista del mondo delle serie tv.

L’attrice Scarlett Johansson

All’età di 38 anni è giunto il momento di fare anche questo passo e per iniziare ha scelto la mini serie tv Just Cause che si basa sull’omonimo romanzo uscito nel 1992 di John Katzenbach. Tuttavia, se avete letto il romanzo sappiate che nella serie tv ci sarà una prospettiva diversa con il protagonista che non sarà più Matt Cowart, bensì sarà una donna, Madison “Madi” Cowart (proprio la Johansson), ovvero una reporter alle prese con la sua carriera ed inviata per seguire gli ultimi giorni di vita di un detenuto condannato a morte. La notizia è stata resa nota da Deadline che ci fa sapere anche come Scarlett Johansson sarà anche la produttrice esecutiva della serie tv insieme alla These Pictures, la sua etichetta, ed alla Warner Bros. La serie tv sarà trasmessa su Amazon Prime Video e sarà composta da pochi episodi, ma arriverà sulla piattaforma di streaming probabilmente tra un anno, verso la fine del 2023 visto che le riprese non sono ancora iniziate. A tal proposito c’è una curiosità, ovvero sarà la seconda volta che la Johansson interpreta questo titolo: infatti, a soli 11 anni, ha preso parte alla versione cinematografica de La giusta causa nel 1995 al fianco di Sean Connery e di Laurence Fishburne.

