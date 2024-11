Josh O’Connor, protagonista del film ‘Challengers‘ diretto da Luca Guadagnino, ha recentemente dichiarato che le scene di sesso nei film sono “la cosa meno sexy al mondo”.

Un’affermazione che ha fatto scalpore, soprattutto considerando il contesto del film che vede Zendaya nel ruolo della tennista Tashi Donaldson, intrappolata in un triangolo amoroso con i suoi migliori amici, Art (interpretato da Mike Faist) e Patrick (O’Connor stesso).

‘Challengers’: una storia di passione e rivalità

Il film ‘Challengers’ ha riscosso grande successo grazie alla sua narrazione intensa e all’alchimia tra i protagonisti. La trama segue le vicende di Tashi Donaldson, una promettente tennista professionista che si trova coinvolta in un triangolo amoroso con due vecchi amici, entrambi tennisti, interpretati da Mike Faist e Josh O’Connor. Questa dinamica amorosa, ambientata nel mondo competitivo del tennis, offre una combinazione esplosiva di emozioni, rivalità e intimità che ha tenuto il pubblico incollato allo schermo.

Le scene di intimità tra i protagonisti, in particolare il famoso bacio a tre in una stanza d’albergo, hanno sollevato molte discussioni. Josh O’Connor, durante un’intervista con Vanity Fair, ha spiegato quanto sia strano girare scene di sesso per un film. “È la cosa meno sexy del mondo. Potete chiedere a Mike Faist e Zendaya. Potrebbe sembrare sexy sullo schermo, ma in realtà è come girare una sequenza di combattimento, una scena d’azione, uno stunt o una danza. È una cosa molto coreografata, provata e circondata da un’intera troupe con microfoni e luci.”

Il dietro le quinte delle scene di intimità

O’Connor ha anche commentato in risposta a un’affermazione di Paul Mescal, che ha dichiarato di trovare più facile girare scene di sesso rispetto a quelle che mostrano “tenerezza dopo il sesso”. O’Connor ha ammesso: “Capisco cosa intende [Paul]. D’altra parte, essere vulnerabili e intimi con un altro attore è più rivelatore e spaventoso, perché spesso devi attingere a qualcosa dentro di te che a volte è bloccato o nascosto, qualunque cosa sia, e questo può essere intimidatorio.”

Questa riflessione di O’Connor offre uno sguardo affascinante su quanto complessa e tecnica possa essere la realizzazione di scene che, per il pubblico, risultano intime e naturali. Le scene di sesso sono estremamente pianificate e sono il risultato di un coordinamento preciso tra attori, regista e tutta la troupe, rendendo il risultato sullo schermo qualcosa di molto diverso dalla realtà del set.

Zendaya e la popolarità del tennis

Il personaggio di Zendaya, Tashi Donaldson, ha avuto un grande impatto anche sul pubblico del tennis. La stessa Zendaya ha rivelato in un’intervista con Entertainment Weekly che alcuni tennisti l’hanno ringraziata per aver reso il tennis “sexy” grazie al film. “Mi hanno detto: ‘Grazie per aver reso il tennis sexy’ o ‘per aver reso il tennis cool’. E io ho risposto che, secondo me, il tennis è sempre stato cool e sexy, ma va bene, accetto il complimento. Molte persone ora si stanno interessando al tennis, e penso che sia divertente”.

Zendaya ha mostrato un lato nuovo del tennis, rendendolo accessibile e affascinante anche per chi non è un appassionato del gioco. Questa combinazione di sport, passione e una trama avvincente ha reso ‘Challengers’ uno dei film più commentati e apprezzati dell’anno.

Le performance e la critica

In una recensione a quattro stelle, NME ha elogiato le performance del cast, sottolineando l’alchimia eccezionale tra tutti e tre i protagonisti. Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist sono stati lodati per aver portato sullo schermo personaggi complessi e ben sviluppati, capaci di trasmettere una vasta gamma di emozioni. Luca Guadagnino, noto per il suo stile unico e la capacità di esplorare la psiche dei suoi personaggi, ha dato vita a una narrazione ricca di sfumature e profondamente umana.

La regia di Guadagnino è stata determinante nel creare le atmosfere giuste per ogni scena, giocando con luci, ombre e colori per evidenziare i momenti più intensi del film. Challengers non è solo una storia d’amore e rivalità, ma anche una rappresentazione visiva curata nei minimi dettagli che esalta ogni momento significativo della trama.

Il futuro di ‘Euphoria’ e Zendaya

Oltre al successo di ‘Challengers’, Zendaya ha confermato che la tanto attesa terza stagione di ‘Euphoria’ subirà un cambiamento significativo. La nuova stagione vedrà un salto temporale, allontanandosi dall’ambientazione liceale. Questa decisione segna un’importante evoluzione per la serie, consentendo ai personaggi di crescere e affrontare sfide diverse rispetto al passato.

I fan sono curiosi di vedere come questa evoluzione influenzerà il personaggio di Rue, interpretato da Zendaya, e quali nuovi sviluppi ci saranno per gli altri protagonisti. Euphoria è nota per la sua rappresentazione cruda e realistica dell’adolescenza, e questo salto temporale potrebbe offrire una nuova prospettiva sulla vita dei personaggi.

Nuove dinamiche e sviluppi futuri

