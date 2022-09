Ci ha lasciato ieri, venerdì 23 settembre 2022, l’attrice statunitense Louise Fletcher; il decesso è avvenuto nella sua casa in Francia. La donna aveva 88 anni.

Chi era Louise Fletcher: dalle prime comparse televisive alla notorietà

Nata il 22 luglio 1934 a Birmingham da genitori non udenti, la vita della giovane Louise Fletcher si indirizza ben presto verso la strada che la porterà ad essere conosciuta in tutto il mondo: quella dell’attrice, televisiva e cinematografica.

A 24 anni, la ragazza appare in molte serie tv dell’epoca, quali “Carovane verso il West” e “Perry Mason” e, successivamente, nel 1963 e poi nel 1973, nei film “La veglia funebre” e “Gang“.

Il vero punto di svolta per la carriera della Fletcher sopraggiunge però due anni più tardi, nel 1975, quando viene scelta per interpretare il ruolo dell’algida infermiera Mildred Ratched nel film diretto da Milos Forman “Qualcuno volò sul nido del cuculo“, accanto ad attori come Jack Nicholson, Danny DeVito e Christopher Lloyd.

Proprio questa parte le permette di vincere l’anno successivo tre prestigiosi premi: l’Oscar, il Golden Globe e il BAFTA come miglior attrice protagonista; la sua infermiera Ratched è stata inoltre collocata al quinto posto nella lista dei più grandi cattivi della storia del cinema, come riportato nello speciale tv “American Film Institute’s 100 years… 100 Heroes&Villains“, e proprio a lei è ispirata la recente serie televisiva “Ratched” con Sarah Paulson.

Ma la passione per il cinema di Louise Fletcher non si ferma qui; l’attrice infatti partecipa poi ad altri numerosissimi film, come ad esempio “L’esorcista II” (1977), “Invaders” (1986) e “Blue Steel – Bersaglio mortale” (1989); dal 1993 al 1999 interpreta inoltre il ruolo della fanatica e priva di scrupoli Winn Adami nella serie televisiva “Star Trek: Deep space nine“, mentre nel 2005 presta il volto al personaggio di Roberta Chadwick in “E.R. – Medici in prima linea“.

Louise Fletcher è stata sposata con Jerry Bick dal 1959 al 1978, e da lui ha avuto due figli: John Dashiell Bick e Andrew Wilson Bick.