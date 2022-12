Jenna Ortega è un’attrice degli Stati Uniti classe 2002. Nonostante la sua giovane età è la protagonista di una carriera di tutto rispetto che l’ha portata, nel giro di poco tempo, a diventare una delle attrici più seguite ed apprezzate nel mondo intero.

Soprattutto nell’ultimo periodo dopo che ha vestito i panni della figlia maggiore della famiglia Addams in Mercoledì, la serie tv che ha fatto da poco il suo debutto su Netflix con cifre da capogiro ed un debutto da record tanto da riuscire a battere Stranger Things. Tuttavia se Mercoledì le ha permesso di essere conosciuta da un pubblico più ampio, Jenna Ortega è protagonista di diversi titoli importanti come, ad esempio, il film Scream che a breve arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo con il sesto capitolo che è atteso per il prossimo anno e, più precisamente, per il 9 marzo 2023. In Scream Jenna Ortega interpreta il ruolo di Tara Carpenter che, nel quinto capitolo, non ha fatto altro che urlare e piangere buttata sul pavimento. Nel sesto capitolo, invece, assisteremo ad un’evoluzione del suo personaggio come la stessa Jenna Ortega ha rivelato durante un podcast di Deadline:

“È stato grandioso per me perché nel quinto capitolo ho girato solo insieme a Ghostface ed ero principalmente intenta a urlare e piangere sul pavimento mentre nel secondo ho più interazioni col resto del cast e questa cosa le conferisce più personalità, per me è stato divertente”.

Jenna Ortega nei panni di Tara e Ghostface in Scream

Nel frattempo, l’account ufficiale di Twitter del film horror ha rotto il silenzio pubblicando l’emoji di un treno che, ovviamente, non è passata inosservata dal pubblico che ha subito chiesto spiegazioni volendo conoscere il significato e con l’account che ha risposto “Significa che il tuo tempo è scaduto”. In Scream VI sappiamo che ci troviamo un anno dopo rispetto il capitolo precedente con gli ultimi sopravvissuti alla storia di Woodsboro che cercano di rifarsi una nuova vita a New York dove, però, per loro è tutto nuovo e dove c’è Ghostface che li attende insieme alle nuove vittime designate per la sua prima volta nella città che non dorme mai. Il film è sempre diretto da Matt Bettinelli Olpin e da Tyler Gillett, ma dovrà dire addio ad un personaggio importante del cast, ovvero l’attrice Neve Campbell che vestiva i panni di Sydney Prescott e che ha deciso di rifiutare l’offerta perché, a suo dire, era molto inferiore rispetto al lavoro svolto. Il ritorno di Jenna Ortega, però, è atteso con ansia da tutti ed anche Scream VI, a maggior ragione dopo oggi che è stato reso disponibile il trailer teaser ufficiale dove vediamo la città di New York di notte con i protagonisti in maschera fino all’arrivo di Ghostface più arrabbiato che mai. Una nuova città, delle nuove regole: d’altronde nessuno ti sentirà urlare. Ed il pubblico non vede l’ora di scoprire cosa succederà.

E tu hai già visto i film di Scream? Cosa ti aspetti da Scream VI? Ti aspettiamo nei commenti!