Scream Queens è una serie tv creata da Ryan Murphy, Brad Falchuk ed Ian Brennan andata in onda dal 2015 al 2016 per due stagioni ed un totale di 23 episodi. La protagonista della serie è Chanel Oberlin (ovvero l’attrice Emma Roberts) che si trova al centro dell’attenzione con le sue vicende, ma anche con le sue disgrazie poiché le partecipanti alla sua confraternita universitaria, la Kappa Kappa Tau, di cui lei è la popolare presidente, sono seguite da killer mascherati e misteriosi.

Nonostante Scream Queens abbia all’attivo solo due stagioni, è piaciuta molto al pubblico che infatti spera di poter vedere presto un terzo capitolo della serie tv. Certo, sono passati sei anni dall’ultimo episodio, ma non sarebbe né la prima né l’ultima serie tv che riprende dopo una lunga attesa. E pare essere d’accordo anche Emma Roberts, attrice di New York classe 1991, che durante un’intervista con ComicBook.Com ha affermato:

“Voglio una stagione 3 di Scream Queens e penso che questo sia il momento giusto. In realtà non so da chi dipenda la responsabilità di accettare o meno la proposta, ma dovremmo far sì che accada. Sono così felice che la gente lo ami ancora così tanto, onestamente, ci siamo divertiti così tanto a realizzarlo e il fatto che vedo ancora ragazze e ragazzi travestirsi da Chanel Oberlin per Halloween, mi scalda il cuore. Quindi mi piacerebbe rivederlo in onda”.