Scrubs – Medici ai primi ferri è una serie tv statunitense ideata da Bill Lawrence che ha fatto il suo debutto nel 2001 ed ha tenuto compagnia al pubblico fino al 2010 con nove stagioni per un totale di 182 episodi. In grado di far divertire il pubblico con il suo umorismo paradossale, ma purtroppo non tutti la conoscono.

D’altronde, quella che stiamo vivendo è l’epoca dei reboot e dei revival che permettono di far tornare in auge dei titoli molto amati del passato e di farli conoscere, al tempo stesso, alle nuove generazioni. È sufficiente pensare alla recente reunion di Friends o al reboot di Gossip Girl con molti altri titoli in arrivo. E tra i titoli in arrivo potrebbe esserci anche quello di Scrubs con un annuncio arrivato durante l’Atx Tv Festival, dopo ben 12 anni dall’ultimo episodio della serie tv andata in onda. Alla reunion hanno partecipato i volti più famosi della serie ovvero Zach Braff (J.D.), Donald Faison (Turk), Sarah Chalke (Elliott), John C. McGinley (Dr. Cox), Judy Reyes (Carla) e Neil Flynn (l’inserviente) ed anche il creatore Bill Lawrence che ha affermato:

“Siamo così grati del fatto che il pubblico abbia ancora a cuore ogni di noi, il che ci dà la scusa per ritrovarci”.

Il cast di Scrubs

Inutile dirlo, sono parole che hanno attirato l’attenzione di tutti i fan della serie tv che hanno iniziato a sperare che tutto questo possa essere reale. In più, Donald Faison ha rivelato:

“Le cose stanno così: penso che tutti vogliamo un reboot e lavorare ancora insieme, ma non potrà essere una stagione televisiva. Magari un film, o qualcosa che potremmo girare in pochi mesi. Con tutto quello che sta facendo Bill, non sarà mai libero. Se trova il tempo, lo faremo”.

Quindi, a differenza di altri titoli, non ci sarà una nuova serie tv, ma magari un revival o un film che vedrà protagonisti gli stessi attori della serie tv originale. Ovviamente sarà necessario trovare il momento giusto in cui tutti gli attori e lo stesso produttore possano essere liberi perché ognuno di loro ha i propri impegni professionali, ma tuttavia non si tratta di una cosa impensabile, al contrario, infatti Bill Lawrence non ha dubbi e saluta il pubblico con:

“Lo faremo, la gente ci tiene ancora e ci piace passare il tempo insieme”.

I social network sono stati presi d’assalto dai fan di Scrubs che sono desiderosi di vedere quando tutto questo diventerà realtà. Ci si chiede, anche, chi distribuirà il film su Scrubs: ovviamente sembra difficile che possa fare il suo debutto nelle sale cinematografiche, ma sembra più facile che il nuovo titolo possa trovare spazio su una delle piattaforme di streaming per dare a tutti la possibilità di assistere a questa reunion attesa.

E tu sei un fan di Scrubs? Ti piacerebbe assistere ad un film o un revival della serie tv? Ti aspettiamo nei commenti!