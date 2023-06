La prima stagione della serie tv tutta italiana “La legge di Lidia Poet“, ispirata alla figura omonima della prima avvocatessa d’Italia, ha riscontrato notevole successo sin dal suo rilascio sulla piattaforma di streaming Netflix, lo scorso 15 febbraio.

Ad oggi però si pensa già alla realizzazione di una seconda stagione, le cui riprese verranno principalmente girate in quel del capoluogo del Piemonte, Torino.

Vediamo allora subito maggiori informazioni in merito alle figure ricercate per fare da comparse nella serie.

Da artisti a ballerini, ecco quali sono le comparse per cui sono aperti i casting

Per la seconda stagione de “La legge di Lidia Poet” si selezionano le seguenti figure:

Individui di ambo i sessi aventi un’età compresa tra i 18 e i 75 anni;

Artisti abili nel dipinto e nel disegno manuale;

Bambini aventi un’età compresa tra i 6 e i 15 anni;

Adulti e bambini esperti di canto corale;

Suonatori di strumenti musicali d’epoca;

Ballerini esperti nel valzer viennese;

Individui abili nella simulazione di un addestramento di tipo militare;

Individui con buone capacità attoriali.

Sono preferibili persone con domicilio o residenza in Piemonte; gli interessati dovranno inviare una proprio foto chiaramente visibile, priva di elementi di disturbo (come occhiali da sole eccetera) e possibilmente su sfondo chiaro. Sarà anche richiesta la compilazione di un form online in cui riportare i propri dati personali.

Le riprese della seconda stagione avverranno in quel di Torino a partire da metà giugno fino a metà ottobre 2023; per maggiori informazioni circa i casting, lasciamo a disposizione l’indirizzo email ufficiale da contattare: lidia2comparse@gmail.com.