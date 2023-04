Sono ormai sempre di più le piattaforme di streaming che offrono un vasto catalogo di anime (sia serie che film) un po’ per tutti i gusti, doppiati in italiano o in lingua originale giapponese con sottotitoli, e scegliere quale di essi vedere può risultare davvero un’impresa ardua.

Se però non avete tempo né voglia di immergervi in una serie formata da tantissimi episodi e magari ancora in corso, in questo articolo troverete sei anime corti, formati da una sola stagione di non più di 13 episodi, che vi consigliamo caldamente di vedere.

Cominciamo subito!

Erased

Genere : thriller, soprannaturale, mistero

: thriller, soprannaturale, mistero Numero episodi: 12

Tratta dall’omonimo manga di Kei Sanbe, “Erased” è una serie consigliata per chi è alla ricerca di una storia ricca di suspence, in cui nulla può essere dato per scontato.

Protagonista è il ventinovenne Satoru Fujinuma, il quale è caratterizzato da uno strano potere, definito “Revival“, che gli permette di tornare indietro nel tempo per un periodo di tempo generalmente molto breve al fine di salvare la vita di un individuo in pericolo.

Un giorno però la sua tranquillità quotidiana viene devastata dall’accusa di un grave crimine; scosso dall’accaduto, Satoru attiva il proprio “Revival“, ma contro ogni aspettativa si ritrova a vestire i panni del se stesso delle elementari.

Questo viaggio a ritroso nel tempo non si rivela tuttavia vano, in quanto grazie ad esso Satoru coglie l’occasione per indagare sulla scomparsa di Kayo Hinazuki, sua compagna di classe.

“Erased” è prodotto dallo studio TMS Entertainment, è visibile sottotitolato in italiano su Crunchyroll e Netflix, dove è presente anche la versione live action.

Violet Evergarden

Genere : drammatico, sentimentale

: drammatico, sentimentale Numero episodi: 13

Gli amanti delle storie intense, drammatiche, che fanno palpitare il cuore e inumidire gli occhi non possono evitare di guardare “Violet Evergarden“, meravigliosa opera prodotta dalla Kyoto Animation e tratta dall’omonima light novel scritta da Kana Akatsuki e illustrata da Akiko Takase.

La trama ruota attorno alla figura di Violet Evergarden, una giovane militare esperta nell’arte della guerra ma quasi del tutto priva di umanità; l’incontro con il maggiore Gilbert, tuttavia, che la prende sotto la propria ala e la tratta come una vera e propria persona, e non più come un’arma, permette a Violet di iniziare a capire cosa voglia dire davvero essere viva.

In seguito alla misteriosa scomparsa del maggiore, però, Violet si trova nuovamente da sola dispersa in un mondo troppo vasto, ma in cui ora non domina più la guerra; privata del suo ruolo di militare, dunque, la giovane inizia a lavorare in qualità di “bambola di scrittura automatica” presso la società postale di C. Hodgins.

Grazie alla conoscenza di storie e persone nuove, Violet giorno dopo giorno apprende il significato delle emozioni umane, altrui e proprie.

L’anime di “Violet Evergarden” è presente doppiato in italiano su Netflix.

Death Parade

Genere : thriller psicologico

: thriller psicologico Numero episodi: 12

Continuiamo l’elenco dei sei anime corti da vedere con “Death parade“, una serie realizzata dallo studio Madhouse dietro ispirazione del cortometraggio “Death Billiards“.

La storia è ambientata all’interno del Quindecim, che inizialmente viene presentato come un normalissimo bar gestito dal canuto e solitario Decim, ma di cui ben presto viene rivelata la vera natura: non è infatti altro che una sorta di limbo in cui vengono mandate le anime di due individui morti in luoghi e per motivi diversi, ma nello stesso momento.

Qui ambedue sono costrette a prendere parte al cosiddetto “Death Game“, un gioco durante il quale sono svelati i dettagli che hanno portato al decesso dei partecipanti; sarà poi Decim stesso, in qualità di giudice/traghettatore, a decidere se l’anima dei due malcapitati potrà reincarnarsi in una nuova vita o se invece dovrà essere destinata alla dannazione eterna.

“Death Parade” è un anime forte, che inizialmente può apparire noioso vista la ripetizione di giochi molto simili tra loro; tuttavia permette di compiere riflessioni sulla mente e sul comportamento degli individui, argomento maggiormente approfondito qui.

Potete vedere quest’anime su Netflix, interamente doppiato in italiano.

Terror in resonance

Genere : crimine, thriller, psicologico

: crimine, thriller, psicologico Numero episodi: 11

Altro anime corto molto consigliato è “Terror in resonance“, creato dal celeberrimo studio Mappa ma poco conosciuto.

La storia si svolge in quel di Tokyo, devastata dall’attacco di un’unità criminale che porta il nome di “Sphinx”, la quale piazza ordigni esplosivi in numerosi punti della città, causando puro terrore tra i cittadini; l’unico modo di trovare le bombe ed evitare la loro denotazione è rappresentato dalla risoluzione, da parte degli agenti di polizia, di misteriosi indovinelli pubblicati su Internet.

Ma chi sono in realtà gli Sphinx? Lo scopriamo ben presto: null’altri che due ragazzi, conosciuti con i loro nomi in codice, i quali fanno tutto ciò in virtù di un obiettivo ben preciso.

Questo anime è formato da una singola stagione per un totale di undici episodi, ed è disponibile alla visione su Prime Video.

Ping Pong The Animation

Genere : sportivo, scolastico

: sportivo, scolastico Numero episodi: 11

Da poco hanno annunciato la riedizione del manga omonimo, ma per chi preferisce le produzioni animate “Ping Pong” è presente sulle piattaforme Crunchyroll e VVVVID.

La trama ruota attorno a due amici di lunga data, Hoshino e Tsukimoto, accumunati dalla passione portata avanti sin dall’infanzia per il gioco del ping pong.

I due però non potrebbero essere più diversi: Hoshino è un leader nato, Tsukimoto un tipo solitario e impassibile; queste loro tendenze caratteriali si riflettono dunque ben presto anche sul modo di intendere il ping pong, il che porterà entrambi ad affrontare numerose e non sempre facili sfide dal momento che decideranno di partecipare a delle vere e proprie competizioni di questo sport.

E cosa succederà se dovessero trovarsi a gareggiare proprio uno contro l’altro?

“Ping pong” è prodotto dallo studio Tatsunoko Production e, come il manga da cui è tratto, è caratterizzato da uno stile grafico particolare e immediatamente riconoscibile.

ReLife

Genere : drammatico, sentimentale

: drammatico, sentimentale Numero episodi: 13

Ecco un anime corto perfetto per coloro che amano storie particolari, di stampo sentimentale e scolastico.

Protagonista è il giovane Arata Kaizaki, un ventisettenne che ha difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro. Un giorno però la sua esistenza cambia improvvisamente quando viene coinvolto nel progetto messo in atto dal ReLife Research Institute, che gli offre una potente droga in grado di fargli nuovamente assumere l’aspetto che aveva a diciassette anni e divenire così il soggetto di un esperimento della durata di un anno.

Senza nulla da perdere, Arata accetta, e dovrà dunque fare i conti con la sua nuova vita da studente delle scuole superiori.

Prodotto dallo studio TMS Entertainment, “ReLife” è visibile su Crunchyroll.

–

Avete già visto qualcuno di questi anime? Ne consigliate altri? Fateci sapere le vostre opinioni qui sotto nei commenti!