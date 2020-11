Selena Gomez è stata scelta per interpretare l’alpinista peruviana-americana Silvia Vasquez-Lavado in un prossimo film biografico, che sarà prodotto dalla vincitrice di un premio Oscar Donna Gigliotti (Il diritto di contare).

Dato che la Gigliotti punta molto sulla forza delle donne, siamo sicuri che anche il personaggio di Selena verrà ben rappresentato.

Vasquez-Lavado è stata la prima donna gay a scalare le Sette Vette, il che significa che ha scalato le vette più alte di ciascuno dei sette continenti. Ha raggiunto l’impresa nel giugno 2018.

Il film – già oggetto di buzz agli Oscar – sarà basato sul libro di memorie di Vasquez-Lavado In the Shadow of the Mountain, che sarà pubblicato nel 2022.

Vasquez-Lavado ha condiviso la notizia dell’uscita del film sui loro account di social media.

“Sono così onorata e felice di condividere questa notizia emozionante, che è stata in lavorazione negli ultimi 10 mesi. Un team ha acquistato i diritti del mio imminente libro di memorie… per un adattamento cinematografico”, ha scritto Vasquez-Lavado su Instagram.

“Sono così onorato e commosso per l’audace, talentuosa e brillante @selenagomez nel ruolo di protagonista.”

“Silvia è una forza della natura”, ha detto Gigliotti a The Hollywood Reporter. “Scott [Budnick] e io siamo così entusiasti di lavorare con Elgin e Selena per raccontare questa storia di resilienza, coraggio, avventura e umanità.”

Mentre molti fan hanno espresso entusiasmo per la notizia di Gomez in un nuovo ruolo cinematografico, altri hanno messo in dubbio la scelta di un attore etero per interpretare un ruolo gay.

“Ma Selena non è gay. Vorrei che dessero ad attori LGBTQ sconosciuti la possibilità di interpretare un ruolo così determinante”, ha scritto un utente su Twitter.

“Amo Selena, vorrei solo che questi casting di attori etero per ruoli LGBTQ finisse!”.

Gomez ha parlato della sua sessualità in varie interviste, inclusa una conversazione del 2015 con Between the Lines in cui ha detto che pensava che fosse “salutare interrogarsi internamente.”