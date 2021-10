Selena Gomez è una cantante ed attrice del Texas classe 1992. Un volto molto amato e conosciuto in tutto il mondo sia per la sua brillante carriera, ma anche per la sua vita privata (in primis per la sua storia d’amore con Justin Bieber) e poi per i problemi di salute che l’hanno colpita qualche anno fa.

Come sappiamo, la vita di Selena non è sempre stata molto facile. Le ultime notizie parlano della sua disintossicazione dai social network: un mondo dove sono presenti tutti i personaggi dello spettacolo e non. Sui social troviamo anche i profili di Selena Gomez, ma la cantante ha cancellato l’app ed i suoi profili sono gestiti da una persona di fiducia poiché per lei era solo una perdita di tempo e soprattutto una gara a vantarsi a chi faceva o a chi esibiva più cose. Dal punto di vista professionale, invece, non si perde d’animo e colleziona brani di successo ed importanti duetti.

Selena Gomez ad un evento

Una carriera in ascesa tanto che è giunta da poco la notizia che Selena Gomez ha ricevuto la sua prima nomination ai Latin Grammy Awards grazie al brano De Una Vez che fa parte di Revelacion, primo album della Gomez completamente in lingua spagnola. De Una Vez è stata nominata nella categoria Best Short Form Music Video grazie al video che è andato in onda nel gennaio 2021, diretto da Los Perez e prodotto da Kim Dellara e Clark Jackson. Tra le altre nominations troviamo anche Marc Anthony con Un Amor Eterno, Baianasystem con Reza Forte, Fuel Fandango con Mu Huella e Fran con Visceral. Senza ombra di dubbio si tratta di un importante traguardo per Selena Gomez che si conferma, ancora una volta, molto amata dal pubblico latinoamericano. Ed intanto i suoi fan che non vedono l’ora di seguirla ai Latin Grammy Awards che si svolgeranno il 19 novembre all’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas.

