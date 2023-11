Selling Sunset è una serie tv che ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2019 e che, al momento, ha all’attivo sette stagioni di cui l’ultima è arrivato sul piccolo schermo proprio pochi giorni fa.

Ci porta nella vita quotidiana degli agenti immobiliari del famoso Gruppo Oppenheim che si occupa di vendere case di lusso nella zona di Los Angeles ad acquirenti facoltosi e famosi. Non solo lavoro, però, spazio anche alla loro vita privata con le loro relazioni, ma anche con i vari problemi tra di loro. Purtroppo si sa che in un ambiente di lavoro non va sempre tutto per il verso giusto e spesso insorgono controversie e problemi di ogni genere. Una serie tv in grado di attirare l’attenzione e di tenere con il fiato sospeso, ma al tempo stesso anche di impressionare con le bellissime case che fanno vedere e con le provvigioni da capogiro. Un nuovo episodio, il dodicesimo della settima stagione, uscirà sulla piattaforma di streaming il prossimo giovedì 16 novembre alle 3 di notte in Italia. Ma arrivati a questo punto una domanda sorge spontanea ed è quella di chiedersi se tale episodio sarà l’ultimo e se quindi la settima stagione sarà il capitolo finale o se si andrà avanti con una nuova stagione?

A discapito delle stagioni precedenti di Selling Sunset che erano state rinnovate già prima dell’uscita dei nuovi episodi, in questo caso non è successo. Al momento, infatti, Selling Sunset non è stato ufficialmente rinnovato per l’ottava stagione. Inutile negarlo, gli affezionati della serie tv sono preoccupati e si chiedono quale sia il motivo di questo ritardo. Possibile che si voglia vedere come vanno gli ascolti? Dopo il grande successo di ben sei stagioni, non sarà certo da meno la settima. Alcuni sono portati a pensare che dopo sette stagioni, Selling Sunset non abbia più nulla da raccontare, ma non può essere così visto che si basa sulla vita reale di tutti i giorni tra lavori e problemi, quindi ogni giorno c’è una nuova avventura. Inoltre, da poco anche lo spin off di Selling Sunset, ovvero Selling The Oc, è stato rinnovato quindi Netflix è pronto.

I protagonisti di Selling Sunset

Tenendo presente tutti questi fattori pare quasi scontato che Selling Sunset continuerà ad affascinare i telespettatori con i suoi lussuosi immobili e con le avvincenti dinamiche tra le protagoniste, ma al momento è necessario aspettare che arrivi la conferma ufficiale e che inizino le riprese. Probabilmente l’ottava stagione di Selling Sunset arriverà sul piccolo schermo entro il prossimo anno anche perché la settima stagione ha lasciato tanta carne sul fuoco. Se non hai avuto ancora modo di vederla non proseguire nella lettura degli articoli per evitare possibili spoiler. Nell’ultima stagione, infatti, abbiamo assistito al litigio tra Chrishell e Marie Lou, la giovane fidanzata di Jason Oppenheim, ma anche al trasloco del Gruppo Oppenheim che si sta allargando e sta allargando anche i suoi orizzonti. Sicuramente nella possibile ottava stagione di Selling Sunset non troveremo Marie Lou poiché si è lasciata con Jason lo scorso maggio, mentre Chrishell sarà ancora tra le protagoniste così come tutte le altre ragazze.

Un punto di domanda, al momento, rimane su Heather Rae El Moussa, una delle preferite del pubblico grazie alla sua dolcezza ed alla sua sincerità, ma che nella settima stagione è stata messa da parte visto che era in congedo maternità. Durante un’intervista dello scorso marzo si era detta dispiaciuta perché era già pronta per tornare a lavorare a pieno ritmo, ma è stata messa da parte e quindi non ci resta altro che aspettare per vedere se ci sarà di nuovo spazio anche per lei.

E tu hai mai seguito Selling Sunset? Ti piacerebbe se ci fosse un’ottava stagione? Ti aspettiamo nei commenti!