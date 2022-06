L’incredibile performance di Top Gun: Maverick al botteghino internazionale apre sempre di più alla possibilità di un sequel della saga con Tom Cruise. Nonostante questo film abbia un finale piuttosto definitivo, il produttore Jerry Bruckheimer concede una piccola percentuale di possibilità all’ipotesi di proseguire le avventure del pilota più amato del cinema.

Nemmeno la Paramount aveva previsto che il film di successo con Tom Cruise avrebbe ottenuto questi numeri che ha avuto nella prima settimana da quando è uscito.

Negli Stati Uniti, il film d’azione diretto da Joseph Kosinski ha battuto il record di apertura del Memorial Day al botteghino nazionale, incassando 156 milioni di Dollari. Questo risultato è il migliore di sempre per Cruise, i cui successi precedenti includevano film come “Mission: Impossible – Fallout” e “Days of Thunder” che negli Stati Uniti è riuscito a ottenere 11,6 milioni.

Nella prima settimana nelle sale, Maverick ha incassato la bellezza di 260,5 milioni di Dollari nel mondo. L’action movie con Tom Cruise è riuscito persino a rianimare il botteghino italiano, dove ha guadagnato quasi 4 milioni di Euro totali.

Ci sarà un possibile sequel di Top Gun: Maverik?

Un sequel di “Top Gun” era in lavorazione da quasi un decennio, con il regista del primo film del 1986, Tony Scott. Dopo la tragica scomparsa di Scott, il regista di “Oblivion”, Joseph Kosinski ha preso le redini del progetto, ma ci sono voluti ancora alcuni anni per creare il film tanto atteso.

Si dice che la Paramount sia molto desiderosa di fare un altro film della serie, ma il produttore e lo stesso Cruise non si sono sbilanciati sulla possibilità di un altro sequel.

Durante un intervista, Bruckheimer ha detto che per ora si godranno il successo di questo Top Gun non sapendo cosa gli riserverà il futuro.

E tu, che ne pensi di un possibile sequel di Top Gun: Maverick? Lascia un commento!