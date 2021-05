Katla è una nuova serie sulla quale Netflix ha deciso di puntare, molto diversa dal solito, e che si preannuncia come uno show misterioso e dai tratti inquietanti. Una storia sospesa tra thriller e fantascienza, quindi, che prende il via dopo l’eruzione di uno dei tanti vulcani che costellano la terra d’Islanda.

La serie, girata per l’appunto interamente in Islanda, come si può anche intuire facilmente dal primo trailer che mostra i tipici paesaggi naturali integri e i colori lividi della terra del nord, incontaminata e selvaggia, è diretta da Baltasar Kormákur, il regista di spettacolari film hollywoodiani come Everest e Resta con me.

Kormákur è riuscito ad affermarsi come regista prima grazie a film diretti in patria come 101 Reykjavík e Il mare, e poi con produzioni hollywoodiane quali Contraband, Cani sciolti e, per l’appunto, i più conosciuti Everest e il recente Resta con me. Adesso ha deciso di passare alle serie televisive, e debutterà su Netflix con una novità: molto attesa dalla critica e dal pubblico, Katla è una serie sci-fi, vietata ai minori di 14 anni.

Katla sarà una serie che coniuga thriller e mistero

Il regista islandese Baltasar Kormákur, che già da tempo racconta storie ambientate nella sua terra, ha dunque deciso di abbandonare per un po’ il grande schermo e di debuttare con uno show televisivo per Netflix, per il quale sarà autore di una serie sospesa tra il thriller e la fantascienza.

Lo show avrà come titolo Katla, proprio come l’omonimo vulcano islandese, importante sia per le sue dimensioni che per l’intensità delle sue eruzioni. La descrizione della serie preannuncia suspense, azione e misteri da risolvere, in una terra disseminata di oscuri presagi. La storia ha inizio con un cataclisma naturale: la catastrofica eruzione del vulcano subglaciale Katla che stravolge la vita di una comunità vicina, mentre dal ghiaccio iniziano ad emergere alcuni inquietanti misteri.

Katla – che sarà interamente disponibile in streaming sulla piattaforma dal prossimo mese di giugno – racconta quindi della catastrofica eruzione del vulcano subglaciale omonimo che stravolge la vita degli abitanti della cittadina di Vik, mentre dal ghiaccio iniziano a emergere misteri che erano rimasti intrappolati per millenni, causando conseguenze imprevedibili.

Dopo un anno di continua attività del vulcano subglaciale Katla, in Islanda, Grima cerca ancora la sorella scomparsa il primo giorno dell’eruzione. Mentre le speranze di poter ritrovare i resti si affievoliscono, gli abitanti dell’area circostante iniziano a ricevere visite da ospiti inattesi. Qualcosa di assolutamente impensabile potrebbe nascondersi sotto il ghiacciaio.

“La natura ci ricorda quanto siamo piccoli. E come tutto quello che abbiamo dipenda solo da lei.” Sono le prime parole che si sentono nel teaser trailer. E, ancora, una misteriosa vecchia signora sussurrare: “C’è qualcosa di strano che sta accadendo.”

Grazie al trailer ufficiale della prima stagione di Katla si scopre lo snodo centrale della narrazione, ovvero la sparizione di una ragazza a seguito dell’eruzione del vulcano. Sarà ritrovata completamente nuda e ricoperta di una crosta nera su tutto il corpo solo un anno dopo e non ricorderà nulla della tragedia avvenuta.

Questa la sinossi ufficiale fornita da Netflix:

Nel cast di Katla troviamo Guðrún Ýr Eyfjörð, Íris Tanja Flygenring, Aliette Opheim, Ingvar Sigurdsson, Þorsteinn Bachmann e Sólveig Arnarsdóttir. Questi attori, sconosciuti per lo più da grande pubblico televisivo, sono molto noti in patria e potrebbero raggiungere il successo internazionale proprio grazie a questa serie tv, che sembra puntare molto sul senso del mistero e sui segreti inquietanti che si celano nel sottosuolo.

Katla debutta su Netflix il 17 giugno.