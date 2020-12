1 The Society

Alex Fitzalan interpreta Harry in The Society

Un po’ più nota rispetto alle altre della lista, The Society gode forse in questi giorni della luce riflessa dall’uscita di The Wilds di Amazon Prime, per la somiglianza delle trame, ma non è comunque abbastanza rispetto a quella che meriterebbe. Liberamente ispirata al libro Il signore delle mosche, la serie in realtà avrebbe dovuto avere anche una seconda stagione, ma a causa della pandemia covid, è stata cancellata.

Protagonista di The Society un gruppo di ragazzi che di ritorno da un viaggio riservato ai maggiori di sedici anni, trova la piccola città in cui vive completamente deserta. Questo significa che i loro genitori sono scomparsi, così come ogni altro adulto. Oltre a questo non è possibile in alcun modo lasciare la città e comunicare con l’esterno, sono quindi completamente isolati e sta a loro gestire la piccola comunità in cui devono forzatamente vivere.

Passata l’euforia iniziale, esaurito lo sballo dovuto all’idea di non avere nessun controllo e di essere liberi, la consapevolezza dell’enorme responsabilità che è caduta loro addosso provoca reazioni diverse sul gruppo: chi razionalizza e cerca di organizzarsi per mantenere l’ordine e l’equilibrio e chi sceglie il caos, considerando la situazione come qualcosa di momentaneo e approfittandone per sentirsi libero e rifiutare ogni responsabilità.

Quello che rende molto interessante la serie, oltre all’ottima sceneggiatura, è la caratterizzazione dei personaggi. I protagonisti, che sembrano da subito dividersi in buoni e cattivi, continuano a sorprendere lo spettatore con decisioni che non sono in linea con quello che ci aspettiamo. Ogni personaggio positivo compie azioni che si possono definire meschine e ogni personaggio negativo mostra delle debolezze che ci fanno in parte giustificare il loro agire o mette in atto comportamenti che lo riqualificano. Il giudizio viene continuamente rimodulato, cosa che rende il racconto particolarmente realistico.

La deriva che prende la piccola società che il gruppo di ragazzi mette in piedi è lenta e accurata, ogni evento ha una sua giustificazione e gli sceneggiatori hanno fatto un ottimo lavoro nel rendere perfettamente credibile il percorso verso il finale. A giudicare dalle rivelazioni dei creatori, la seconda stagione sarebbe stata all’altezza della prima e forse ancora più interessante. Ma purtroppo dobbiamo farci bastare questo piccolo gioiello.