Da tempo ormai, noi fan de Il Signore degli Anelli attendiamo con ansia di poter finalmente vedere la serie TV prequel che sta producendo Amazon Prime Video. Non siamo ancora sicuri di poterla amare oppure no, ma proprio per questo non vediamo l’ora di poterla vedere e dire la nostra.

Ebbene, nelle ultime ore è stato annunciato il nome di un nuovo regista che si occuperà delle riprese, si tratta di Wayne Che Yip, che dirigerà ben quattro episodi della prima stagione, e che già conosciamo grazie a Utopia, Doctor Who e Hunters.

Prima di lui, in veste di regista, c’è stato JA Bayona, già conosciuto per la regia di film come The Orphanage e Jurassic World: Fallen Kingdom, che ha diretto i primi due episodi.

Un nuovo regista per la serie prequel de Il Signore degli Anelli

Wayne Che Yip, oltre a dirigere alcuni episodi, resterà poi nella serie prequel de Il Signore degli Anelli come produttore esecutivo.

Ecco cosa ha dichiarato riguardo alla sua partecipazione allo show:

È un vero onore essere invitato nel mondo di Tolkien da J.D. & Patrick e da Amazon Studios. Non vedo l’ora di lavorare con l’incredibile team qui in Nuova Zelanda mentre contribuiamo con umiltà all’eredità della più grande storia mai raccontata Wayne Che Yip

Che dire, sono parole che, a parte far trapelare la gioia per un progetto così importante, ci fanno capire anche quanto Wayne Che Yip sia riconoscente e rispettoso della trilogia cinematografica di Peter Jackson, che ha fatto di un grande capolavoro letterario, un epopea cinematografica meravigliosamente perfetta.

La trama della serie è ambientata nella Seconda Era della Terra di Mezzo, quindi molti secoli prima della guerra dell’Anello e vi ritroveremo molti personaggi già conosciuti (come l’elfo Galadriel) e molti altri invece nuovi.

Al momento la serie è in fase di lavorazione, in Nuova Zelanda, e non sappiamo ancora quando potremo finalmente vederla su Prime Video. Speriamo di avere presto nuove notizie al riguardo.

E tu cosa ne pensi? Lascia un commento qui sotto per dire la tua.